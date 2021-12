Neue Folge der ZDF-Komödienreihe: Im Grünen erlebt die „Familie Bundschuh“ ihr blaues Wunder

Anzeige

Wenn eine prominente TV-Schauspielerin wie Andrea Sawatzki zur Feder greift und eine erfolgreiche Romanreihe aufs Gleis setzt, ist deren Verfilmung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein selbstverständlicher Synergieeffekt. Mit „Tief durchatmen, die Familie kommt“ startete das ZDF 2015 den filmischen Reigen um die Familie Bundschuh, deren verwandtschaftliche Dynamik in bisher sechs Fernsehfilmen ein moderat komisches Chaospotenzial entwickeln durfte.

„Familie Bundschuh“ sucht ruhiges Zuhause

Die Themen spiegelten in ihrer mageren Brisanz das wohlsituierte Mittelstandsmilieu, in dem das Konzept dieser ausgewiesenen Wohlfühlkomödien fest verankert ist. Gleich zweimal ging das sorgfältig geplante Weihnachtsfest daneben. Probleme mit dem töchterlichen Schulabschluss, eine gründlich verpatzte Hochzeit und ein hindernisreicher Mallorca-Urlaub gehören zum Portfolio der Reihe. In der neuen Folge „Woanders ist es auch nicht ruhiger“ müssen Icherzählerin Gundula (Andrea Sawatzki) und Ehemann Gerald (Axel Milberg) ihr trautes Heim im Rotkehlchenweg verlassen, um dem Lärm des doch noch eröffneten Berliner Flughafens BER zu entfliehen.

Während Gundula mit Sohn Matz (Levis Kachel) energieeffiziente, aber grottenhässliche Reihenhaussiedlungen besichtigt, sitzt Gerald auf einer Auktion und ersteigert zu seiner eigenen Überraschung eine günstige Immobilie jenseits des Speckgürtels im grünen Brandenburg. Vom überstürzten Kauf zunächst geschockt, tröstet sich Gundula mit der Vorstellung, in den Weiten des Umlands ihrer neurotischen Mischpoke zu entkommen.

Neues Heim, neue Herausforderungen

Daraus wird natürlich nichts. Die Nachricht macht schnell die Runde und ein Familienkonvoi bricht auf, um das neue Anwesen zu erkunden. Das per Exposé erstandene Schnäppchen entpuppt sich als Gutshaus mit 13 Zimmern und Turmanbau. Gundulas Bruder Hadi (Stephan Grossmann), der mit seiner schwäbelnden Gattin Rose (Eva Löbau) und deren außerehelichen Sohn im Wohnmobil lebt, rückt im Erkerzimmer schon den Schreibtisch zurecht, an dem er seinen Roman schreiben will. Die kratzbürstige Mutter Ilse (Thekla Carola Wied) sieht hier eine Alternative zur Seniorenresidenz. Geralds flippige Mutter Susanne (Judy Winter) freut sich auf mietfreie Gemächer im hochherrschaftlichen Mehrgenerationenhaus aus dem 18. Jahrhundert, das sich schon bald als äußerst renovierungsbedürftig erweist und vom Schornstein bis zum Keller unter Denkmalschutz steht. Schon am ersten Tag steht Hella von Sternberg (Leslie Malton) von der örtlichen Denkmalschutz­behörde vor der Tür und macht klar, dass ohne ihre Genehmigung kein Nagel in die Wand geschlagen werden darf.

Es dauert nicht lange, da fällt die erste Delfter Kachel von der Wand. Und so reiht sich ein Malheur ans andere, da der gelernte Finanzbeamte Gerald über wenig handwerkliches Know-how verfügt. Im Grunde kommt alles in „Woanders ist es auch nicht ruhiger“ genauso, wie man es sich denkt. Ein Wasserrohrbruch lässt nicht lange auf sich warten. Selbstverständlich rutscht Gundula aus und nimmt ein Vollbad im übergelaufenen Keller. Gerald schließt einen Kronleuchter an, der kurz danach blinkend und qualmend von der Decke rasselt. Wer sich auf dem Sofa gern in der Vorhersage von Pointen übt, ist hier sicherlich gut aufgehoben.

Wer Überraschungen liebt, sollte die Planung für die Abendgestaltung noch einmal überdenken. Auch im sechsten Teil der „Bundschuh“-Reihe bewegt sich kaum eine Figur aus den eingefahrenen Rollenstereotypen heraus. Das prominente Ensemble wirkt angesichts des dünnen Drehbuchmaterials hoffnungslos überqualifiziert und übt sich in bemühter Komik. Einzig Uwe Ochsenknecht leuchtet als bewährter Joker des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in der Rolle des esoterischen Therapeuten kurz auf, ohne den Film aus seiner selbstgenügsamen Mittelmäßigkeit herausführen zu können.

„Familie Bundschuh – Woanders ist es auch nicht ruhiger“, mit Andrea Sawatzki, Axel Milberg, ZDF, 6. Dezember, 20.15 Uhr