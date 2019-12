Neuauflage von “Beverly Hills, 90210” wird bei TVNow gezeigt

Anzeige

Anzeige

Köln. Die Neuauflage der Kultserie "Beverly Hills, 90210" kommt nach Deutschland. Beim RTL-Streamingportal TVnow finden Fans ab 13. Januar den sechsteiligen Aufguss "BH90210" sowie alle zehn Staffeln des Originals aus den 90er Jahren. Das teilte die Mediengruppe RTL Deutschland am Freitag in Köln mit.

"Im Reboot "BH90210" treffen sich fast alle Hauptdarsteller anlässlich eines großen Fantreffens ins Las Vegas wieder und planen ein großes Serien-Revival", heißt es in der Mitteilung. "Sie spielen somit sich selbst und wie sie auf ihre Rollen und das Älterwerden zurückblicken. Doch für die Dreharbeiten gilt es noch einige Hürden zu überwinden, denn verflossene Romanzen und alte Zerwürfnisse sind auch nach Jahrzehnten so schnell nicht vergessen."

"BH90210" wurde in den USA nach nur einer Staffel beendet

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

"BH90210" wurde in den USA im November dieses Jahres nach nur einer Staffel beendet. Man sei "sehr stolz", die Schauspieler der Teenieserie aus den 1990er Jahren wiedervereint zu haben, hieß es in einem Statement des US-Senders Fox an den "Hollywood Reporter".

RND/dpa