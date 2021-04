Viele Verdächtige und ein Mann auf der Suche nach der Wahrheit: So gut ist „Wer hat Sara ermordet?“ auf Netflix

Anzeige

18 Jahre lang hat Alejandro „Alex“ Guzmán zu Unrecht für den Tod seiner Schwester Sara im Gefängnis gesessen. Nun ist er frei – und will nicht nur Rache, sondern auch den wahren Mörder finden.

In den zehn Teilen der mexikanischen Thriller-Drama-Serie „Wer hat Sara ermordet?“ wird die Geschichte um den Tod einer jungen Frau erzählt. Sara, ihr Bruder Alex, ihr Freund Rodolfo und weitere Freunde verbringen einen Tag am See. Die Gruppe macht gemeinsam einen Bootsausflug, um einen neuen Parasailing-Gleitschirm auszuprobieren. Sara geht als erste in die Luft, stürzt plötzlich zig Meter in den See und stirbt anschließend an ihren schweren Verletzungen. Was zunächst aussieht wie ein Unfall, entpuppt sich später als vorsätzlicher Mord: Jemand hatte die Gurte des Gleitschirms angeschnitten. Teenager Alex Guzmán lässt sich von Unternehmer César Lazcano überreden, die Schuld auf sich zu nehmen – so wird dessen Sohn Rudolfo, Saras Freund, entlastet. Lazcano verspricht im Gegenzug nicht nur, Alex nach wenigen Wochen aus dem Gefängnis zu holen, sondern auch dessen kranke Mutter bestens medizinisch zu versorgen. Beides hält Lazcano nie ein – und landet somit auf der Racheliste von Guzman ganz weit oben.

Seit 24. März ist „Wer hat Sara getötet?“ streambar – und hält sich seitdem beharrlich in den deutschen Netflix-Charts. Völlig zu Recht: Die Thriller-Drama-Serie ist von Anfang bis Ende so fesselnd und verwirrend, dass man nahezu in jeder Folge einen neuen Täter vermutet. Hat Saras Freund Rodolfo den Gurt wirklich angeschnitten? Oder war es doch Rodolfos Bruder José Maria, weil Sara ein Geheimnis über ihn herausfand und drohte, es seinem Vater zu erzählen? Oder war es wiederum César, der Vater von Saras Freund, der sowieso in allerhand kriminelle Machenschaften verwickelt zu sein scheint? Oder war es Mariana, die Mutter von Saras Freund, die erfährt, dass Sara nicht nur ihren Sohn datete?

Alex Guzmán begibt sich nach seiner Freilassung auf eine Reise in seine Vergangenheit. Aus einem Rachefeldzug wird detaillierte Kriminalarbeit mit dem Ziel, die Wahrheit herauszufinden. Dabei unterstützt ihn nicht nur ein anonymer Hinweisgeber, sondern auch nach und nach Teile der Lazcano Familie.

Mit der zehnten Folge ist die Serie eigentlich abgeschlossen, einen Cliffhanger gibt es dennoch. Nicht verwunderlich also, dass Netflix schon eine Fortsetzung angekündigt hat – die ersten Folgen sollen bereits im kommenden Monat zu sehen sein.