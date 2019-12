Anzeige

Anzeige

Hannover. Neues Jahr, neue Serien! Nach der besinnlichen Weihnachtszeit geht es mit Vollgas ins neue Serienjahr – und gleich zum Start haben Netflix, Amazon und Sky jede Menge Highlights an Bord.

„Trekkies“ können sich etwa auf die lang ersehnte Star-Trek-Serie „Picard“ bei Amazon Prime Video freuen. Comicfans kommen mit neuen Folgen von „BoJack Horseman“ bei Netflix auf ihre Kosten. Sky liefert mit einer neuen Staffel „Babylon Berlin“ die Fortsetzung einer deutschen Erfolgsserie – und Netflix liefert mit Staffel zwei von „Sex Education“ neues Futter im erfolgreichen Genre der Teenieserien.

Die Serien-Highlights im Januar 2020

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

„Star Trek: Picard“, Staffel 1, ab 23. Januar, Amazon Prime Video

Auf diese Produktion fiebern „Trekkies“ seit ihrer Ankündigung hin. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Am 23. Januar startet die heiß ersehnte Serie „Star Trek: Picard“ bei Amazon Prime Video. In der Serie kehrt Sir Patrick Stewart in seiner Rolle des Jean-Luc Picard zurück. Zuletzt hatte er die Rolle in sieben Staffeln bei „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ verkörpert.

Die Serie begleitet das nächste Kapitel seines Lebens. Neben Stewart ergänzen Stars wie Alison Pill („The Newsroom“), Harry Treadaway („Penny Dreadful“), Isa Briones („American Crime Story: Versace“), Santiago Cabrera („Salvation“), Evan Evagora sowie Michelle Hurd („Blindspot“) den Cast. Ungewöhnlich: Noch bevor die Serie überhaupt gestartet ist, wurde sie bereits um eine weitere Staffel verlängert.

Anzeige

„Babylon Berlin“, Staffel 3, ab 24. Januar, Sky Ticket

Anzeige

Es geht wieder zurück ins Berlin der Zwanzigerjahre. Die dritte Staffel von „Babylon Berlin“ beginnt kurz vor dem vernichtenden Börsencrash von 1929. Diesmal ermittelt Gereon Rath (Volker Bruch) im Fall der Schauspielerin Betty Winter, die bei Dreharbeiten im Filmstudio Babelsberg ums Leben kommt. Handelt es sich um einen Unfall oder um Mord? Zudem ist der Fall Benda für Rath und Charlotte (Liv Lisa Fries) noch nicht abgeschlossen: Greta (Leonie Benesch) steht für das Attentat auf den Regierungsrat vor Gericht.

Neben den Hauptdarstellern Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter sind auch Lars Eidinger, Fritzi Haberlandt, Jördis Triebel und Hannah Herzsprung in der dritten Staffel wieder dabei. Neue Stars der Serie sind Meret Becker, Ronald Zehrfeld, Sabin Tambrea, Hanno Koffler, Martin Wuttke, Trystan Pütter, Peter Jordan, Caro Cult, Saskia Rosendahl und Bernhard Schütz.

„Sex Education“, Staffel 2, ab 17. Januar, Netflix

„Sex Education“ ist eine typische Teenieserie mit typischen Teenieproblemen. Die Figuren sind aber so liebenswürdig, dass man ihnen gern auch noch eine weitere Staffel zugucken möchte. Genau diesen Wunsch erfüllt Netflix nun und schickt „Sex Education“ in die zweite Runde.

In Staffel eins gelingt es Otis (Asa Butterfield), mit der schönen Ola (Patricia Allison) erste sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Seine Mutter Jean (Gillian Anderson) bandelt derweil mit dem Handwerker Jakob (Mikael Persbrandt) an. In Staffel zwei wird sich nun zeigen, ob Otis und Ola von der Beziehung ihrer Eltern erfahren und wie sie darauf reagieren werden. Mit Spannung wird natürlich auch erwartet, wie es mit dem Liebesdreieck zwischen Otis, Ola und Maeve weitergeht.

Anzeige

Alle Serien im Januar 2020

Netflix

Spinning Out (1. Januar)

Haikyuu!! Karasuno High School vs Shiratorizawa Academy (1. Januar)

Power Rangers Beast Morphers (1. Januar)

Yu-Gi-Oh! – Staffel 4 und 5 (1. Januar)

Anzeige

The Big Bang Theory – Staffel 12 (1. Januar)

Anne with an E – Staffel 3 (2. Januar)

Titans – Staffel 2 (10. Januar)

AJ and the Queen (10. Januar)

I Am a Killer – Staffel 2 (10. Januar)

Die Kinderdetektei – Staffel 2 (10. Januar)

Die heilende Kraft von Dude (13. Januar)

Ni no Kuni (16. Januar)

Ares (17. Januar)

Grace and Frankie – Staffel 6 (17. Januar)

Sex Education – Staffel 2 (17. Januar)

October Faction (23. Januar)

The Ranch – Staffel 4 (24. Januar)

Chilling Adventures of Sabrina – Teil 3 (24. Januar)

Spectros (31. Januar)

Diablero – Staffel 2 (31. Januar)

BoJack Horseman – Staffel 6, Teil 2 (31. Januar)

Dracula (Januar, Startdatum steht noch nicht fest)





Amazon Prime Video

James May: Our Man in Japan (3. Januar​)

Treadstone – Staffel 1 (10. Januar)

Star Trek: Picard – Staffel 1 (23. Januar)





Sky Ticket

9-1-1 – Staffel 3 (8. Januar)

Channel Zero – Staffel 3 (10. Januar)

The Heart Guy – Staffel 4 (14. Januar)

The Righteous Gemstones – Staffel 1 (14. Januar)

Keeping Faith – Staffel 2 (15. Januar)

The Deuce – Staffel 3 (20. Januar)

Babylon Berlin – Staffel 3 (24. Januar)

Gentleman Jack (29. Januar)

RND