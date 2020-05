Netflix Top 10 Filme und Serien heute, 12.5.2020: Diese Titel sind aktuell am beliebtesten

Anzeige

Seit Ende Februar 2020 können Netflix-Nutzer ganz genau verfolgen, welche Serien und Filme bei anderen Streamern derzeit besonders populär sind. Mit seinem Tages-Ranking möchte Netflix Hilfestellung bei der Film- und Serienauswahl leisten.

Nach welchen Kriterien die Platzierung entsteht, etwa durch Klickzahlen oder die Verweildauer der Nutzer auf einem Titel, verrät der Streamingdienst nicht. Aktualisiert wird die Top-10-Liste von Netflix jedoch mehrmals täglich. Wir zeigen, welche Filme und Serien heute am beliebtesten sind.

Top 10 Serien in Deutschland heute, 12.05.2020

Dank zahlreicher hochkarätiger Eigenproduktionen hat Netflix den Serienmarkt kräftig aufgemischt und sorgt regelmäßig für Nachschub zum „Binge-Watchen“. Ob Comedy, Horror, Crime, Fantasy, Zeichentrick oder Doku – in den Top 10 ist nahezu jedes Genre vertreten.

Aktuell auf Platz 1 der Rangliste: „The Last Dance“. Die Doku-Serie handelt von Michael Jordans Basketballkarriere bei den Chicago Bulls in den 90-er Jahren und enthält bisher unveröffentlichte Aufnahmen der Saison 1997-98.

Alle Serien-Platzierungen:

The Last Dance Finger weg! Into the Night Riverdale Outer Banks Noch nie in meinem Leben The Last Kingdom New Girl Dead to Me Haus des Geldes

Top 10 Filme in Deutschland heute, 12.05.2020

Auch bei vielen Filmtiteln im Tagesranking handelt es sich um sogenannte Netflix Originals, also Eigenproduktionen. Aber auch bekannte Blockbuster werden regelmäßig ins Programm des Streamingdienstes aufgenommen.

Heute, am 12. Mai, ist „12 Strong – Die wahre Geschichte der US-Horse Soldiers“ auf Platz 1 des Filmrankings. In dem Kriegsdrama verbündet sich eine Elite-Einheit des US-Militärs unmittelbar nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 mit einem Warlord in Afghanistan, um die Stadt Masar-e Scharif einzunehmen.

Die aktuellen Film-Platzierungen:

