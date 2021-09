Erfolgsserie „Tiger King“ bekommt eine zweite Staffel bei Netflix

Anzeige

Anzeige

New York. Die Erfolgsserie „Tiger King“ bekommt eine zweite Staffel. „Tiger King 2“ solle noch in diesem Jahr zu sehen sein, teilte der Streaming-Dienst Netflix am Donnerstag mit.

Die erste Staffel der Dokumentationsserie - „Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere“ - war im März 2020 veröffentlicht worden und zu einem weltweiten Überraschungserfolg geworden. Die Serie handelt von Inhabern von Privatzoos in den USA, die Tiger und Löwen unter fragwürdigen Bedingungen züchten und halten.