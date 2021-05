Netflix sucht Komparsen für Sisi-Serie „The Empress“

Anzeige

In der neuen Netflix-Verfilmung „The Empress“ wird das Leben der österreichischen Kaiserin Sisi beleuchtet. Während die Hauptrollen schon vergeben sind, wird nun nach Komparsen gesucht. Mehr als 3000 werden von August bis November gebraucht, teilte das Castingteam in München mit. Die Dreharbeiten sollen in Bamberg, Bayreuth und Ansbach stattfinden.

Serie über Sisis Leben in den 1850ern

In sechs Folgen soll das Schicksal von Sisi um das Jahr 1850 erzählt werden. Die ursprünglich bayerische Prinzessin (1837 bis 1898) wurde 1854 durch die Heirat mit Franz-Joseph zur Kaiserin von Österreich-Ungarn. Ihre Geschichte wurde in der Vergangenheit schon oft auf die Leinwand gebracht; die wohl bekannteste Verfilmung ist die Trilogie aus den 1950er Jahren mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm in den Hauptrollen.

Komparsen können sich online für Sisi-Serie bewerben

In der Netflix-Serie werden Devrim Lingnau und Philip Froissant das berühmte Paar mimen. Wer in historischen Kostümen und Frisuren vielleicht sogar neben den beiden vor der Kamera stehen will, kann sich im Internet bewerben. Gesucht werden unter anderem Adelige, Hofdamen, Leibwächter, Bürger, Handwerker und Stadtoberhäupter. Der Wunsch der Filmemacher: ab sofort die Haare wachsen lassen. Gern gesehen seien auch Männer mit Backen- und Kaiserbärten.

Die Serie soll 2022 bei Netflix starten. Auch bei TV Now ist eine „Sisi“-Verfilmung mit Dominique Devenport und Jannik Schümann geplant. Diese soll schon Ende 2021 starten.