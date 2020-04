Netflix-Serie “Tiger King”: Paralleluniversum der Raubtierhalter

Anzeige

Blondierte Vokuhila-Frisur, ein Schnauzbart, der bis in die Kinnpartie heruntergezogen ist, ein knappes Dutzend Piercings auf Ohren und Augenbrauen verteilt und einen Colt in Cowboy-Maier lässig um die Hüften geschnallt – so sieht der neue „Netflix“-Star aus. Joe Exotic nennt sich der Mann, um den die True-Crime-Doku „Tiger King“ kreist.

Seit ihrem Start am 20.3. hat sich die siebenteilige Serie zunächst in den USA und nun auch in Deutschland zu einem skurrilen Medienphänomen entwickelt. Eigentlich wollten die Filmemacher Eric Goode und Rebecca Chaiklin eine Dokumentation über Raubtierhalter in den USA drehen. Dort leben schätzungsweise 5.000 bis 10.000 Tiger in Gefangenschaft - weit mehr als auf der ganzen Welt in freier Wildbahn.

Mit den Großkatzen lässt sich gut Geld verdienen: Jahrelang ist Joe Exotic mit seinen Tigerbabys aus eigener Zucht durchs Land gereist. In den Shopping-Malls zahlte die Kundschaft massenhaft für ein Selfie mit einem süßen Raubkatzenkind, das schon nach zwölf Wochen zu gefährlich für den offenen Publikumsverkehr wird. In Oklahoma, wo der Handel mit Raubtieren und Maschinengewehren gleichermaßen legal ist, betreibt Joe Exotic einen gut besuchten Zoo mit über 300 Tigern, Löwen, Pantern und Luchsen.

Fünf Jahre recherchiert

Auch das Zuchtgeschäft floriert. Denn es gibt genug Kunden, die sich toll fühlen, wenn sie ein Tier dominieren können, das ganz oben in der Nahrungskette steht. Auch Joe Exotic setzt sich gerne neben Löwen und Tigern kuschelnd ins Bild und vermarktet sich mit einem eigenen Aufnahmestudio in eigener Regie auf YouTube. Alles könnte bestens laufen für den exzentrischen, schwulen Tigerzüchter, wenn da nicht die Tierschützerin Carole Baskin wäre, die ihm das Geschäft vermiesen will. In Florida betreibt sie ein Tierheim für gerettete Raubkatzen und zieht energisch gegen Züchter und Großkatzenquäler ins Feld.

Das Haus ist vollgestellt mit Katzenskulpturen. Sofabezüge, Tapeten, fast jedes Stück im begehbaren Kleiderschrank ist in Tiger- oder Leopardenmuster gehalten. Carole hat nicht nur eine Mission, sondern auch genug Geld, um sie voranzutreiben. In ihr hat Joe seine Nemesis gefunden - und die Serie ihre Erzählung, die von der skurrilen Milieuschilderung zunehmend in einen bizarren Crime-Plot eintaucht.

Über fünf Jahre haben Goode und Chaiklin recherchiert und auch wenn sie auf einen Kommentar weitestgehend verzichten, merkt man den Aufnahmen immer wieder die Überraschung der Filmemacher angesichts der unglaublichen Details und Ereignisse, die sich vor ihrer Kamera abspielen. Die Dynamik, mit der hier die Fehde zwischen Tigerzüchter und Tierschützerin bis hin zum Auftragsmord eskaliert, hätte sich kein noch so ausgebuffter Serienschreiber ausdenken können.

Filmemacher verzichten auf Kommentare

Ähnliches gilt für das Arsenal der kuriosen Nebenfiguren. Die reichen von einem Safari-Guru, der sich in seinem Zoo nicht nur hunderte Raubtiere hält, sondern auch ein Harem aus willigen Praktikantinnen, über den verurteilten Drogenboss Mario Tabraue, der als Vorbild für die Figur des Tony Montana in Brian De Palmas „Scarface“ gedient haben soll, bis hin zu einem spurlos verschwundenen Millionär, von dem behauptet wird, seine Frau habe ihn durch den Fleischwolf gedreht und an die Tiger verfüttert.

Dass viele der Berichtenden während des Interviews ausgewachsenen Raubkatzen den Nacken graulen, fällt angesichts ihrer unglaublichen Erzählungen irgendwann schon gar nicht mehr auf. Dabei verzichten die Filmemacher, die hunderte Interviews geführt und viel Archivmaterial gesichtet haben, im Kosmos sich widersprechender Schuldzuweisungen gezielt auf eine parteiliche Stellungnahme.

Die Narrative und Selbstdarstellungen stehen hier unkommentiert nebeneinander und das Publikum muss sich selbst auf die Suche nach der Wahrheit durch den Dschungel der Zeugenaussagen machen. In Zeiten erzwungener sozialer Distanz scheint sich Konzept der Reality-Serie als eskapistisches Suchtfutter zu bewähren. Statt Bauchmuskeltraining oder Schrankaufräumen mit Marie Kondo verfallen die Zuschauer reihenweise dem eigenwilligen Raubtierhalter-Drama, das sie in ein groteskes Parallel-Universum entführt.

In den Social-Media-Kanälen wird wild über Schuldfragen und alternative Handlungsverläufe diskutiert. Auf Instagram posieren Fans, die sich als Joe Exotic oder Carole Baskin verkleiden. Sogar Action-Star Sylvester Stallone hat schon ein Bild von sich und seiner Familie in Tiger-King-Kostümierung gepostet.