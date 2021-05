Altwerden in einer jugendlichen Stadt: dritte Staffel von „The Kominsky Method“ bei Netflix

Anzeige

Auch für ältere Zuschauer hat Netflix etwas im Angebot – beispiels­weise die wunderbar melancholische Serie „The Kominsky Method“ mit den Altstars Michael Douglas und Alan Arkin. Die dritte und finale Staffel läuft allerdings leider ohne Douglas’ kongenialen Partner. Er ist ausgestiegen und muss deshalb gleich zu Beginn den Serientod sterben.

Um das Vermögen des steinreichen Hollywoodagenten kümmert sich der chronisch unter Geldnot leidende Ex-Schauspieler Sandy Kominsky (Douglas), der in Los Angeles zusammen mit seiner Tochter Mindy (Sarah Baker) eine kleine Schau­spiel­schule leitet. Nun hat er alle Mühe, das Vermögen seines besten Freundes zusammenzuhalten.

Die wenig schönen Folgen des Älterwerdens

Durch Arkins Ausstieg fehlen zwar die herrlichen, oft sarkastischen Dialoge zwischen den beiden Grantlern, aber auch so ist die Serie allemal sehenswert. Wie schon zuvor geht’s um die wenig schönen Folgen des Älterwerdens, ums würdevolle Überleben eines älteren Mannes in einer so jugendlich geprägten Stadt wie Los Angeles und um eine neu erweckte alte Liebe. Diese Themen werden mit Witz und Selbstironie behandelt.

Zudem muss sich Sandy um seine Tochter kümmern, die auch eine beachtliche Geldsumme geerbt hat. Am Schluss erhält er über­ra­schend ein von seinem Freund vor dessen Tod eingefädeltes Angebot. Das Leben kann offenbar auch für ältere Menschen noch ganz schön sein.

„The Kominsky Method“, sechs Episoden bei Netflix, von Chuck Lorre, mit Michael Douglas, Sarah Baker, Kathleen Turner (streambar ab 28. Mai).