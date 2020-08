Netflix-Serie „Schtissel“ bekommt eine dritte Staffel

Anzeige

Tel Aviv. Die hochgelobte israelische Netflix-Dramaserie "Schtissel" bekommt eine Fortsetzung. Die Dreharbeiten für die dritte Staffel seien im Gange, bestätigte Dikla Barkai von der zuständigen Produktionsfirma am Dienstag. Der Dreh war wegen der Corona-Krise zuerst verschoben worden.

Die Serie - auf Englisch "Shtisel" - bietet einen Blick in die sonst schwer zugängliche strengreligiöse Welt in Jerusalem. Hauptfiguren sind der Witwer Schulem Schtissel (Dovale Glickman) und sein jüngster Sohn, der verträumte und künstlerisch begabte "Kive" (Michael Aloni), der auf der Suche nach der großen Liebe ist.

Dritte Staffel soll Ende des Jahres anlaufen

In einer weiteren Rolle ist der "Unorthodox"-Star Shira Haas zu sehen. Haas ist für ihre Rolle der Esther Shapiro in der Miniserie, die ebenfalls in der Welt tiefreligiöser Juden spielt, für den Emmy-Fernsehpreis nominiert.

Die erste Staffel von „Schtissel“ hatte 2013 im israelischen Fernsehen Premiere. Der dritte Teil soll dort nach Angaben Barkais gegen Ende des Jahres anlaufen. Wann die neue Staffel danach bei Netflix zu sehen sein wird, sei aber noch unklar.