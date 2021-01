Netflix erhöht ab sofort die Preise

Anzeige

Der amerikanische Streaminganbieter Netflix wird für einen Teil seiner Kunden in Deutschland ab sofort teurer. Die Preiserhöhung betrifft allerdings nicht den Basistarif, der auch weiterhin 7,99 Euro im Monat betragen wird. Das teilte der Streaminganbieter in Berlin mit.

Der Standardtarif, bei dem HD-Qualität und der Empfang auf zwei Geräten inklusive sind, kostet ab jetzt 12,99 Euro im Monat und damit 1 Euro mehr. Der Premiumtarif (Ultra HD, HDR sowie Dolby-Atmos-Qualität und Empfang auf vier Geräten) wird um 2 Euro teurer und kostet künftig 17,99 Euro statt 15,99 Euro.

Basistarif bleibt gleich

Der von den Kosten gleichbleibende Basistarif gibt das Bild hingegen nur in SD-Qualität wieder und ermöglicht kein zeitgleiches Streamen auf mehr als einem Gerät. Die neuen Tarife traten am Donnerstag in Kraft.

Neu-Mitglieder werden laut Netlix den neuen Preis sofort sehen. Für betroffene Bestandskunden wird er im Laufe der nächsten Monate eingeführt, sie werden, so der Streaminganbieter, mindestens 30 Tage vor Inkrafttreten einer Änderung benachrichtigt. „Wir ändern die Preise von Zeit zu Zeit, um weiterhin in großartige Unterhaltung zu investieren und stetig das Portfolio an Filmen und Serien zu vergrößern“, erläuterte ein Netflix-Sprecher.

Netflix will Produktionen weiter ausbauen

Dem Streaminganbieter sei es wichtig, einen „kontinuierlich steigenden Wert“ für die Nutzer in Deutschland anzubieten. „In den letzten zwei Jahren haben wir neben den internationalen Produktionen auch massiv unsere Investitionen im deutschsprachigen Raum erhöht und mehr deutsche Inhalte auf den Bildschirm gebracht - diese werden wir in 2021 weiter ausbauen.“ Der Sprecher fügte hinzu: „Der Preis unseres Basistarifs bleibt bestehen und wird sich nicht erhöhen.“