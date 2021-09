Netflix plant Serie basierend auf „Charlie und die Schokoladenfabrik“

Anzeige

Der Streamingdienst Netflix hat die Rechte am Werk des britischen Schriftstellers Roald Dahl (1916-1990) gekauft. Daraus solle ein „einzigartiges Universum“ an Angeboten geschaffen werden, teilte Netflix am Mittwoch mit. Beispielsweise sei eine Serie basierend auf Dahls Kinderbuch „Charlie und die Schokoladenfabrik“ geplant.

Zu Dahls beliebtesten Büchern gehören außerdem „James und der Riesenpfirsich“, „Der fantastische Mr. Fox“, „Sophiechen und der Riese“ und „Hexen hexen“. Die Werke wurden in mehr als 60 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als 300 Millionen mal verkauft. Viele sind bereits verfilmt worden.