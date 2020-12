Netflix‘ nächster Weltuntergang: Neue Serie der „Dark“-Produzenten

Anzeige

Berlin. Die Produzenten des deutschen Netflix-Welterfolgs „Dark“, Quirin Berg und Max Wiedemann, arbeiten erneut an einem Untergangsszenario. Die Science-Fiction-Serie „Tribes of Europa“ soll am 19. Februar 2021 anlaufen, teilte der Streamingdienst am Mittwoch mit. Ein soeben erschienener Teaser gibt erste Eindrücke von einem Mix aus Science-fiction und Schwertgeklirr.

Bei der Entwicklung der Story zeichnete in erster Linie Philip Koch („Play“) verantwortlich. Er führt bei drei Folgen auch Regie. Drei weitere Episoden hat Florian Baxmeyer („Tatort“) gedreht.

Unter anderem spielen Henriette Confurius („Narziss und Goldmund“), Oliver Masucci („4 Blocks“) und Emilio Sakraya („Tatort: Das verschwundene Kind“) mit. Und darum geht es laut Netflix in dem Sechsteiler: „2074: Das Europa wie wir es kennen, gibt es nicht mehr. 45 Jahre nach einer mysteriösen Katastrophe sind die alten Nationen verschwunden, der Kontinent ist in Mikrostaaten zerfallen, in denen unterschiedliche Stämme um die Vorherrschaft kämpfen.“

Was genau die Katastrophe ist, die 2029, also neun Jahre nach der Corona-Pandemie, die Welt so nachhaltig zerrüttet, wurde nicht verlautbart. Nur soviel gibt Netflix bekannt, dass in der Geschichte „drei Geschwister entschlossen“ sind, „das Schicksal Europas zu verändern“.