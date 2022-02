„Meine beste Freundin Anne Frank“: bewegendes Drama über die NS-Zeit

Anzeige

„Ich denke, du solltest tun, was dich glücklich macht“, sagt Anne Frank, die unter Tränen lächelt, als sie durch ein Loch in einem meterhohen Strohmattenzaun noch einmal ihre Schulfreundin Hannah Goslar sieht. „Ich will mitkommen“, sagt Hannah da zum ersten Mal. Sie will mit Anne um die Welt reisen, mit ihr, die immer vom Globetrotten geträumt hat, alles sehen, alles erleben.

Die Voraussetzungen für solch eine Zukunft sind indes nicht gut. Anne leidet Hunger, ist krank und ohne medizinische Versorgung. Von der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen ist zwar schon die Rede in jenen Märztagen 1945 und für Hannah und ihr Schwesterchen Gabi wird die Freiheit schließlich auch Wirklichkeit werden. Anne Frank aber wird vorher sterben.

Die in Frankfurt geborene Anne Frank wurde Opfer des antisemitischen Wahnsinns im Deutschland der NS-Zeit, der schließlich im Holocaust, dem industriell betriebenen Genozid gipfelte. In den zwölf Jahren der Hitler-Diktatur wurde Millionen Menschen das Leben genommen, zuvor ihre Träume, Hoffnungen und Würde. Mit der Veröffentlichung ihres Tagebuchs wurde Anne Frank zu ihrem Gesicht.

Von George Stevens‘ Hollywoodfilm (1959) an wurde Anne Frank immer wieder filmisch in Erinnerung gebracht. Zuletzt geschah das eher spielerisch – in der fantastischen Serie „Anne Frank Video Diary“ (2020), in der Anne Frank mit einer Videokamera statt einer Kladde ausgestattet wurde sowie in dem Animationsfilm „Where Is Anne Frank?“ (2021) des israelischen Regisseurs Ari Folman („Waltz with Bashir“), in dem Annes imaginäre Freundin Kitty, der sie ihre Aufzeichnungen aus dem Versteck gewidmet hatte, zu einem Mädchen aus Fleisch und Blut wird. In einer nahen Zukunft macht Kitty sich auf die Suche nach Anne und erfährt Schlimmes.

So viel Normalität wie möglich - Zwei Backfische im besetzten Amsterdam

Der Film „Meine beste Freundin Anne Frank“ des niederländischen Regisseurs Ben Sombogaart, der beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist, ist eher konventionell, hat die Optik einer TV-Produktion und setzt inhaltlich eine Art Rahmen zu den bisherigen Frank-Verfilmungen. Protagonistin ist Hannah Goslar (Josephine Arendsen), die mit Anne (Aiko Beemsterboer) im besetzten Amsterdam versucht, ein ganz normales Backfischleben zu führen: Die beiden Klassenkameradinnen plaudern über Teenagersachen, etwa mit wem man gerne mal einen Zungenkuss erleben würde, und schwören einander, immer zusammen bleiben zu wollen.

Dass auf ihren Strickjacken ein gelber Stern mit dem Wort „Jood“ aufgenäht ist, versuchen sie auszublenden. Und die deutsche Patrouille, die ihnen im Park einen Tennisball abnimmt, überziehen sie untereinander mit Spott. „Wir sprechen nie wieder mit einem Nazi, außer wenn wir ‚Auf Wiedersehen, du Schwein!‘ sagen“, lacht Anne. Sie ist kecker, die Anführerin, sie fordert die Freundin auf, sich Größeres vorzustellen als ein Leben als Krankenschwester. Hannah ist scheuer und zurückhaltender, aber wenn sie sich in der Not das Mantra „Was würde Anne Frank machen?“ ausgibt, fällt ihr doch immer etwas ein.

Der Regisseur macht seine Heldinnen nicht zu Heiligen

Sombogaart vermeidet die Heiligung seiner Protagonistinnen. Wird Hannah im gemeinsam gegründeten „Klub des Kleinen Bären“ (nach dem Sternbild) gemobbt, kann sie sich Annes Loyalität keineswegs sicher sein. Zwischen wohlgelitten und zerstritten braucht es auch unter besten Freundinnen zuweilen nur ein paar Sätze. Anne versteht sich auf Gemeinheiten ebenso wie auf Versicherungen unbedingter Liebe. Sie verspricht, Hannah mit zu ihrer Verwandtschaft in die Schweiz zu nehmen und ist dann anderntags weg – in ihrem Versteck, in dem sie – wohl durch Verrat – im Oktober 1944 festgenommen wurden.

„Ich dachte, du bist in der Schweiz“, sagt Hannah dann bei der unverhofften Begegnung in Bergen-Belsen. „Ich dachte, du wärst tot“, erwidert Anne. Für ein paar kurze Momente im schlimmstmöglichen Umfeld sind sie wieder die Schulfreundinnen von einst, die sich alles erzählen und sich eine Zukunft erträumen. Ob Hannah ein Brüderchen bekommen habe, fragt Anne. Wie man einander doch vermisst habe. Dass sie und ihre Schwester Margot sehr krank seien, sagt Anne noch. Und: „Wir sind so furchtbar allein.“

Jenseits ihrer beiden Heldinnen gelingen dem Autorenteam Marian Batavier und Paul Ruven kaum nennenswerte Porträts. Die meisten Personen bleiben skizzenhaft, die Nazis sind allesamt Appelle liebende, „Heil Hitler!“ bellende Sadisten, die ihren Schäferhunden unter den Augen ihrer hungernden Opfer Wurststücke in die Schnauze schieben und auch sonst die Klischees brutaler Führerschergen erfüllen. Nicht, dass man sich einen ambivalenten SS-Mann gewünscht hätte, aber zumindest einen, der halbwegs als Charakter durchginge.

Ein Film lässt das Irrationale des Antisemitismus nachfühlen

Das Unvorstellbare, völlig Irrationale des Antisemitismus indes kann man anhand dieses Films - trotz seiner Schwächen - so gut nachfühlen wie bei einem Besuch in der Stille der Gedenkstätte Bergen-Belsen oder im Schweigen des Hinterhauses in der Prinsengracht 263, dessen Enge dem Besucher wirklich die Luft abschnürt – erst recht, wenn man sich vorstellt, dass acht Menschen hier zwei Jahre lang hofften, überleben zu können.

Sombogaart zeigt das menschenverachtende Wesen der politischen Rechten, die sich heute überall in Europa wieder nach Macht und Einfluss strecken, Demokratie diskreditieren, Wahrheit verdrehen. Wir leben in einer Zeit, in der man mitten in Deutschland jüdischen Mitbürgern wieder die Kippa vom Kopf schlägt. Den neuen Anfängen, so es überhaupt noch Anfänge sind, gilt es zu wehren. Für Hannah Goslar, die heute noch in Jerusalem lebt. Und für Anne Frank, die ihre Träume von der Welt nie leben durfte.

„Meine beste Freundin Anne Frank“, 103 Minuten, Regie: Ben Sombogaart, mit Aiko Beemsterboer, Josephine Arendsen, Roeland Fernhout, Lottie Hellingman (ab 1. Februar bei Netflix)