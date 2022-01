Netflix-Hit „Emily in Paris“ geht weiter: Staffel drei und vier bestätigt

Anzeige

Emily Cooper, gespielt von Lily Collins, bleibt noch länger in Paris. Denn die polarisierende Netflix-Hitserie „Emily in Paris“ rund um die junge US-Amerikanerin, die einen Job in einer französischen Marketingfirma anfängt, wurde für zwei weitere Staffeln verlängert. Das verkünden die Macher der Serie auf Social Media.

Auf dem Instagram-Account der Show kündigen die Macher die Verlängerung an. Zu einem Clip, der sich aus Szenen aus der zweiten Staffel zusammensetzt, schreiben sie: „Sag „bonjour“ zu 3 & 4! Emily kommt offiziell für zwei weitere Staffeln zurück!“ In der Kommentarspalte gibt es Glückwünsche. Allen voran Ashley Park, die in der Serie eine Hauptrolle spielt.

Unter den Top Ten der erfolgreichsten Netflix-Serien

2021 lief die erste Staffel „Emily in Paris“ auf Netflix an. Neben Serie, wie dem Bankräuberepos „Haus des Geldes“ oder dem Überlebensdrama „Squid Game“ rangierte die bunte Frankreich-Komödie im vergangenen Jahr in den Top Ten der erfolgreichsten Netflix-Serien. Die zweite Staffel „Emily in Paris“ ist seit 22. Dezember auf Netflix verfügbar.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik, die Serie würde sich an stereotypen Rollenbildern bedienen, beschönigen und übertreiben. Vor allem die Einwohner von Paris ärgerten sich über die Darstellung von Klischees.