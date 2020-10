Netflix-Film “Hubie Halloween”: Adam Sandler gedenkt verstorbenem Cameron Boyce

Anzeige

In Adam Sandlers neuen Netflix-Film “Hubie Halloween” dreht sich alles um das schaurige Spektakel am 31. Oktober. Sandler, der selbst als Produzent und Hauptdarsteller an der Komödie beteiligt ist, fügt dem Film jedoch auch eine ernste Botschaft hinzu. In einer Widmung am Ende des Films gedenkt er dem im letzten Jahr verstorbenen Disney-Star Cameron Boyce.

Netflix-Film endet mit Widmung für Cameron Boyce

In der Widmung heißt es: “In liebevoller Erinnerung an Cameron Boyce, der viel zu früh von uns gegangen ist.” Er sei der “netteste, coolste, lustigste und talentierteste Junge” gewesen und werde jeden Tag vermisst. “Du wirst für immer in unseren Herzen sein”, lautet die Botschaft. Adam Sandler hatte Cameron Boyce im Mai diesen Jahres bereits einen Post bei Instagram gewidmet, kurz nachdem der Schauspieler 21 Jahre alt geworden wäre.

Boyce gab sein Filmdebüt bereits mit neun Jahren in dem Horrorfilm “Mirrors”. Später hatte der junge Schauspieler für “Kindsköpfe″ zusammen mit Adam Sandler und Kevin James vor der Kamera gestanden. Boyce hatte in den Filmkomödien Sandlers Sohn gespielt.

Im Juli 2019 war der junge US-Amerikaner im Alter von 20 Jahren überraschend an einem epileptischen Anfall gestorben.