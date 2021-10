Netflix-Probleme: Störung beim Streamingdienst

Anzeige

Eine böse Überraschung erleben am Abend zahlreiche Netflix-Kunden: Beim Streamingdienst gibt es offenbar eine größere Störung, wie zahlreiche Nutzer berichten. Es scheint sich dabei um ein weltweites Problem zu handeln. Gegen 22 Uhr berichteten erste Nutzer, dass der Dienst wieder erreichbar sei.

Viele Kunden erhielten Berichten zufolge die Fehlermeldung 503 beim Versuch, sich einzuloggen. Allein bei der deutschen Seite „Allestörungen“ meldeten seit kurz vor 21 Uhr mehr als 10.000 Nutzer eine Netflix-Störung. Die Branchenseite „Techradar“ berichtet unterdessen, Mitarbeiter in Großbritannien und New York könnten sich nicht einloggen, bei Kollegen in Kalifornien funktioniere der Zugriff auf den Streamingdienst dagegen.

Eine Ursache für das Problem war zunächst nicht bekannt. Der Service-Account von Netflix bei Twitter reagierte am Abend zwar auf einige Fehlermeldungen von Nutzern, räumte aber zunächst kein größeres Problem ein.