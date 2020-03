Anzeige

Zurzeit wird das Netz in vielen Ländern auf eine Belastungsprobe gestellt. Das liegt daran, dass die Menschen wegen des Coronavirus zu großen Teilen von zu Hause arbeiten und wegen der mangelnden Alternativen in ihrer Freizeit mehr Filme oder Serien streamen oder Spiele im Internet zocken. In der Schweiz hat das Netz der Swisscom dem nicht standgehalten, wie unter anderem “t3n” berichtet. Deshalb überlege der Bundesrat tatsächlich, Netflix und Co. abzuschalten.

Wie die “Neue Zürcher Zeitung” (NZZ) berichtet, ist am Montag wegen der hohen Belastung sowohl das Mobilfunk- als auch das Festnetz von Swisscom wiederholt ausgefallen. Der Bundesrat hat demzufolge die Bürger aufgefordert, Telekommunikationsdienste zurückhaltend zu nutzen, vor allem das Streaming einzuschränken. Falls gravierende Engpässe entstünden, könne man “nicht versorgungsrelevante Dienste” einschränken oder blockieren. Dann könnten also Netflix und andere Streaming- und Spieledienste abgeschaltet werden.

Netz in Deutschland nicht überlastet

In Deutschland drohen bisher offenbar nicht solche Zustände. Laut NZZ ist die verantwortliche Bundesnetzagentur bisher gelassen und die Netzbetreiber verzeichneten keine deutliche Steigerung des Datenverkehrs. Auf eine mögliche Steigerung seien sie aber “gut vorbereitet”. Die Deutschen müssen sich also noch keine Sorge machen, dass ihnen bald auch noch Netflix von der Liste der wenigen noch möglichen Beschäftigungen gestrichen wird.

