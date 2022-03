Barbara Schöneberger fällt bei „NDR Talk Show“ aus

Anzeige

Anzeige

Wegen eines kurzfristigen Krankheitsfalls muss die „NDR Talk Show“ umplanen: Weil Barbara Schöneberger an einem Magen-Darm-Infekt leidet, übernimmt Johannes Wimmer kurzfristig die Moderation der Sendung am Freitag (22 Uhr). Der Mediziner führt an der Seite von Hubertus Meyer-Burckhardt durch die Talkshow, teilte der NDR mit.

Für Wimmer ist es gewohntes Terrain: Noch letzte Woche war der 38-Jährige als Gast bei Bettina Tietjen und Jörg Pilawa in der „NDR Talk Show“ - jetzt wechselt er die Seiten.

Anzeige

Gäste der Sendung am Freitag sind Comedian und Autor Michael Mittermeier, die Schauspielerin Eleonore Weisgerber, der Schauspieler Trystan Pütter, Schäfer Steffen Schmidt, Musiker und Extremsportler Joey Kelly sowie das Journalistenehepaar Jennifer Sieglar und Tim Schreder.