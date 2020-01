NDR streicht deutschen ESC-Vorentscheid - Kandidat soll schon feststehen

Anzeige

Das Finale des Eurovision Song Contest geht am 16. Mai in Rotterdam über die Bühne, die Halbfinals sind am 12. und 14. Mai. Doch wer wird Deutschland in diesem Jahr beim ESC vertreten? Diese Frage hat der zuständige NDR bislang nicht beantwortet. Klar scheint nur: Einen deutschen Vorentscheid wird es nicht geben. Die Deadline für das Einreichen eines Beitrags ist der 9. März 2020, das TV-Programm steht bereits bis Ende Februar fest, berichtet das Portal "Schlagerprofis" - bleibt eigentlich keine Zeit mehr für einen deutschen Vorentscheid.

NDR soll bereits Direkt-Kandidaten für ESC ausgewählt haben

Das deckt sich mit Informationen der "Bild"-Zeitung - die berichtet ebenfalls, dass es in diesem Jahr keinen Vorentscheid geben werde. Als einen der Gründe nennt die "Bild" Schiebungsvorwürfe gegen die ARD, nachdem das Duo „Sisters“ vergangenes Jahr kurzfristig am Vorentscheid teilnehmen durfte, obwohl es sich nicht wie die anderen Teilnehmer über ein Songschreiber-Training qualifizieren musste. Am Ende landete der deutsche ESC-Beitrag nur auf dem 25. Platz.

Wie die "Bild" weiter berichtet, wurde vom Sender bereits ein Direkt-Kandidat für den Eurovision Song Contest auserkoren. NDR-Sprecherin Iris Bents sagte dem Blatt auf Anfrage lediglich: "Erste Infos werden wir Ende Januar herausgeben.“

RND/seb