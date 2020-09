NDR startet neue Doku-Serie für Jüngere auf Youtube

Anzeige

Hannover. Mit einer neuen Serie will der Norddeutsche Rundfunk junge Menschen erreichen. Unter dem Titel “Jugendland” wird die Doku-Serie seit dieser Woche immer dienstags ab 15 Uhr auf dem Kanal “Youtube” ausgestrahlt, wie der NDR Niedersachsen am Dienstag in Hannover mitteilte. In 24 Folgen mit einer Länge von jeweils acht Minuten begleitet der Sender junge Erwachsene auf dem Land.

Gedreht wurde über einen Zeitraum von 18 Monaten

Die Doku zeige, wie es sei, auf dem Dorf erwachsen zu werden, wenn man nicht ins Raster passe, hieß es. Die Serienhelden René, Sarah und Timo leben den Angaben zufolge in niedersächsischen Dörfern ohne Bahnhof. Sie hängen an der Bushaltestelle oder auf dem Dorfplatz herum. An diesen Orten sprechen sie über Ausbildungsstellen, Geld für Zigaretten, über Knast, leichte Drogen oder auch über Hebammen. Und alle bewegen sich auf einen Wendepunkt zu, an dem sich ihr Leben verändern wird.

Die hannoversche Firma "heyfilm" hat nach Angaben des Senders die Serie im Auftrag von NDR Niedersachsen produziert. Gedreht wurde über einen Zeitraum von 18 Monaten hinweg in Uetze, Eicklingen, Wathlingen und Hänigsen sowie in Hameln und Hannover.