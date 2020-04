Nannen Preis “Stern”-Journalisten und Youtuber Rezo

Anzeige

Hamburg. Für seine Reportage über Menschen, die gemeinsam in einer Klinik auf ein Spenderherz warten, hat der "Stern"-Journalist Dominik Stawski den Nannen Preis 2020 gewonnen. Er erhielt die Auszeichnung am Donnerstag in der Königsdisziplin (Egon Erwin Kisch-Preis) des renommierten Journalistenpreises. Der Titel der Reportage lautet: "Wenn das Herz versagt und es nur eine Rettung gibt".

In diesem Jahr war die Verleihung wegen der Coronavirus-Krise ins Netz verlagert worden. Die Preisträger waren nicht vor Ort. Es gab auch kein Publikum. Dafür war die Online-Verleihung live für jeden zugänglich.

Auszeichnung auch für Enthüllungen in “Ibiza-Affäre”

Die Enthüllungen in der “Ibiza-Affäre” rund um FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache haben einem Team von “Der Spiegel” und “Süddeutsche Zeitung” die Auszeichnung als beste investigative Leistung eingebracht. Beteiligt waren Maik Baumgärtner, Vera Deleja-Hotko, Martin Knobbe, Walter Mayr, Alexandra Rojkov, Wolf Wiedmann-Schmidt, Leila Al-Serori, Oliver Das Gupta, Peter Münch, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer.

Weitere Titel gingen an Christoph Heinemann vom “Hamburger Abendblatt” (lokale investigative Leistung), Amrai Coen und Malte Henk von “Die Zeit” (Dokumentation), Youtuber Rezo (Web-Projekt), Dina Litovsky vom “Stern” (Reportage-Fotografie) sowie Marteline Nystad von “Brigitte” (Inszenierte Fotografie).

Die Verleihung moderierte der Journalist Michel Abdollahi gemeinsam mit "Stern"-Chefredakteur Florian Gless. Seit 2005 verleihen das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr und das von Henri Nannen (1913-1996) gegründete Magazin "Stern" als Stifter den Preis.

RND/dpa/msk