Naidoo-Video und “DSDS”-Rausschmiss: “Bitte nur noch in die Armbeuge singen”

Anzeige

Anzeige

Es ist nicht das erste Mal, dass Sänger und “DSDS”-Juror Xavier Naidoo mit kontroversen Aussagen polarisiert. Umso schärfer fiel die Kritik in den sozialen Netzwerken bezüglich des zuletzt aufgetauchten Videos aus, in dem der 48-Jährige sich in Form eines Songs zur Situation von Migranten in Deutschland äußert.

Auch nach einem Statement Naidoos am Nachmittag blieb Kritik seitens der Nutzer nicht aus – auf der Gegenseite werden seine Aussagen in politisch rechtsgerichteten Kreisen gefeiert. Inzwischen hat auch Naidoos Haussender RTL reagiert - und den Musiker aus der “DSDS”-Jury geworfen.

Vor allem auf Twitter finden sich schier unzählige Kommentare zur Causa Naidoo – der Hashtag #Naidoo trendet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auf manche Videos sollte man mit einem Video antworten

Anzeige

Die Causa Naidoo – eine Sache des Verständnisses?

Anzeige

Xavier #Naidoo fühlt sich falsch verstanden. Dabei haben ihn alle genau richtig verstanden. — Hanning Voigts (@hanvoi) March 11, 2020

Auch Schwestersender Pro7 meldet sich mit klaren Worten

Lieber Xavier #Naidoo, mit Hass, Hetze und alternativen Fakten hat noch niemand eine Gesellschaft besser gemacht. Sie auch nicht. — ProSieben (@ProSieben) March 11, 2020

Wenn auf “Naidoo” nur noch mit “Gesundheit” reagiert wird

es wäre allen geholfen, wenn sich #Naidoo in die Armbeuge singen würde — Stephan Reich (@reich_against) March 11, 2020

Anzeige

RND/liz