Die Geschichte, die in der zweiten Folge der ZDF-Reihe „Die Jägerin“ (Regie: Andreas Herzog, Drehbuch: Robert Hummel) erzählt wird, ist recht spannend. Und auch Nadja Uhl spielt die Titel­rolle der Berliner Staats­anwältin Judith Schrader ziemlich gut. In „Nach eigenem Gesetz“ wird ein Geld­transporter von vier schwer bewaffneten Gangstern überfallen. Eine Geisel wird genommen, wenig später wird die junge Frau tot im Wald gefunden.

Nicht nur dass die Gangster später vor Gericht aus Mangel an Beweisen frei­gesprochen werden, macht Schrader zu schaffen. Sondern dass einer der Ganoven kurz nach dem Frei­spruch nachts erschossen wird. Vermutlich durch einen der beteiligten Zivil­fahnder (Jörg Schüttauf), der nicht mehr an die Durchschlags­kraft des Rechts­staats glaubt.

Die Ganoven sind nur Schablonen

Packender Krimi – an manchen Stellen arg plakativ: So sind die Ganoven nur Schablonen. Störender sind jedoch Drehbuch­merkwürdigkeiten. Da wird etwa der anfängliche Überfall von vier Gangstern ausgeführt, doch zwei davon verschwinden sofort wieder in den Tiefen des Dreh­buchs.

Genauso seltsam unlogisch verhalten sich die Gangster bei der Geisel­nahme, als sie ihrem Opfer ohne Grund ihre Identität verraten. Leider gibt es noch mehr derlei ärgerliche Schnitzer. Ein bisschen mehr Sorgfalt beim Entwickeln der Geschichte täte dieser ZDF-Reihe gut.

„Die Jägerin: Nach eigenem Gesetz“ läuft am Montag, 13. September, ab 20.15 Uhr im ZDF.