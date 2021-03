„Nachtschicht“: Corona-Krimi spielt in Neonazi-Szene

Anzeige

Maskenchoreografie ist ein bisher weitgehend unerforschtes Fachgebiet, in das sich Filmproduktionsfirmen in Zukunft einarbeiten müssen. Wie viel Maske muss sein, um eine Szene in pandemischen Zeiten glaubwürdig erscheinen zu lassen? Wann muss die Mund-Nasen-Bedeckung runter, damit der Dialogpassage mimisch Ausdruck verliehen werden kann?

Infektionsschutz, Corona-Container, Frauen als Vorgesetzte

Kein Zweifel: Die sich ständig ändernden Hygienevorschriften sind für das deutsche Fernsehen nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera eine ernste Herausforderung. Echte Pionierarbeit leistet diesbezüglich im ZDF die 17.„Nachtschicht“-Folge, die unter dem Titel „Blut und Eisen“ erneut von Lars Becker geschrieben und inszeniert wurde.

Im Juni zwischen erster und zweiter Welle gedreht wird in dem Krimi der Umgang mit der Infektionsschutzverordnung zu einem eigenen Film im Film. „Hände desinfizieren und Abstand halten“ heißt es an der Pforte mit enervierender Regelmäßigkeit, wenn eine Person die Polizeidienststelle betritt.

Dabei hat der Hamburger Hauptkommissar Erich Bo Erichsen (Armin Rohde) ohnehin schon mit einschneidenden Veränderungen in seinem beruflichen Umfeld zu tun: Die Büros des Kriminaldauerdienstes wurden in einen unwirtlichen Containertrakt verlegt und die langjährige Kollegin ins Innenministerium versetzt. Dafür stehen jetzt als neue Vorgesetzte Tülay Yildirim (Idil Üner) vom LKA und die ambitionierte Polizeiakademie-Absolventin Lulu Koulibaly (Sabrina Ceesay) vor ihm.

„Wir haben eine Frauenquote, Erich. Und außerdem hat sie eine Hammer-Personalakte“, sagt sein Chef Ömer Kaplan (Özgür Karadeniz) und schon geht es in den Einsatz. Ein Mann mit Sturmhaube hat in einem Drohvideo die Ermordung des Personalchefs angekündigt, sollte dieser seine Bewerbung als Koch ablehnen. Auf seinem Hals prangt in tätowierter Runenschrift eine „25“, die für „Blut und Eisen“ steht – einem verbotenen Neonazi-Netzwerk.

Kevins Joboffensive setzt unkontrollierbare Ereignisse in Bewegung

„Das ist unser Vereinslogo. Wir braten Fleisch. Medium. Well Done. Rare“, behauptet Kevin Kruse (Aurel Manthei), der über ein einschlägiges Vorstrafenregister verfügt, aber nun eigentlich mit seiner schwangeren Ehefrau Mabel (einfach Bombe: Marleen Lohse) ein gesetzestreues Leben führen will. Wahrscheinlich hätte ihm der Chef der Filiale von Small-Town-Burger Mübariz Pettekaya (Kais Setti) den Job trotz seiner Vorgeschichte gegeben, aber dank seines Onlineauftritts landet Kevin erst einmal in der Gefangenensammelstelle.

Dort wird es schon bald ziemlich eng. Denn Kevins Joboffensive setzt eine unkontrollierbare Kette von Ereignissen in Gang, die in den Tod des gewalttätigen Nazis Dexter Herold (Tristan Seith) mündet und bis in den Vorstand einer rechtspopulistischen Partei reicht, die gerade im Wahlkampf auf weiße Weste macht.

Souverän führt Becker sein brisantes Thema bis an den Rand zur Farce

„Blut und Eisen“ ist ein echter Schatz in der öffentlich-rechtlichen Krimiszene: Politisch relevantes Thema, ein verschnörkelter, aber funktionaler Plot, die Gruppendynamik im Ermittlungsteam im Zeitalter der Frauenquote, pointierte Dialoge – Lars Becker überzeugt in allen Disziplinen. Genüsslich lässt er die vernagelte, rechtsradikale Vorstellungswelten an der multikulturellen Realität im Polizeirevier und der Hamburger Gastronomie zerschellen. Dabei nimmt er die rechte Szene auf die Schippe, ohne deren Tun zu verharmlosen.

Die Parteiführer, die Rechtsradikalismus als Geschäftsmodell betreiben, werden hier genauso entlarvt wie das Gewaltpotenzial neonazistischer Gefährder. Souverän führt Becker sein brisantes Thema immer wieder an der Rand der Farce, dockt auf der polizeiinternen Erzählebene ebenso entspannt an die sich veränderten Machtverhältnisse im #MeToo-Zeitalter an und schmeckt das Ganze noch mit einer Prise Pandemiewahnsinn ab. Höchst unterhaltsam und voll auf der Höhe der Zeit.

„Nachtschicht: Blut und Eisen“, ZDF, 29. März, 20.15 Uhr, von Lars Becker, mit Armin Rohde, Idil Üner