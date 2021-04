Nachrichtensender Welt sendet aus neuem Studio - Tonprobleme zum Start

Anzeige

Berlin. Die Fernsehnachrichten des Newskanals „Welt“ werden ab sofort aus dem neuen Axel-Springer-Verlagsgebäude in Berlin gesendet. Das teilte der Sender am Samstag mit. Das Programm werde seit Samstagmorgen aus einem Studio im Neubau gesteuert, der nach Plänen des Architekten Rem Koolhaas nahe dem Springer-Hochhaus errichtet wurde.

Tonprobleme zum Start

Wie das Medienmagazin „DWDL.de“ berichtet, holperte es zum Start jedoch noch. Über die gesamte Sendung hinweg kämpfte der Sender demnach mit massiven Tonproblemen, sodass die Sendung nach etwa zehn Minuten abgebrochen werden musste. Stattdessen sendete man die Dokureihe „Science of Stupid“. Bei einem erneuten Anlauf um 8:30 Uhr waren die Probleme jedoch behoben.

Bisher hatte das Studio seinen Sitz am Potsdamer Platz gehabt. Das Medienhaus will mit dem Umzug die Produktion seiner digitalen Angebote und des Fernsehprogramms an einem Ort bündeln. „Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt, zugleich Sprecher der Geschäftsführung WeltN24, sagte laut Mitteilung: „Pünktlich zum Bundestagswahlkampf, einer nachrichtenstarken, spannenden Zeit, nehmen wir unsere neuen Studios in Betrieb und arbeiten endlich auch räumlich zusammen.“