Nach zweiter Moderations-Absage: MDR hält an Übertragung von Semper Opernball fest

Anzeige

Anzeige

Dresden. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hält auch nach der Absage der zweiten Moderatorin an der Übertragung des Dresdner Semper Opernballs fest. Dass MDR-Moderatorin Mareile Höppner sich mit Hass und Bedrohungen konfrontiert sah, "verurteilen wir aufs Schärfste", sagte MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann am Montag "MDR Aktuell". Dass heiße jedoch nicht, "dass wir den Ball jetzt absagen".

ZUM THEMA Nach Absage von Judith Rakers: Mareile Höppner moderiert Semperopernball

Es gelte nach wie vor, dass die Veranstaltung "ein Ball für die Menschen" sei, betonte er. Der überwiegende Teil der Dresdner liebe diesen Ball, der für Weltoffenheit und Toleranz stehe, "und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir ihn auf jeden Fall auch übertragen werden", erklärte Dreckmann. Im Anschluss müsse sich der MDR indes "sehr intensiv angucken, welche Konsequenzen wir aus dem Geschehen rund um den Ball in diesem Jahr ziehen".

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

ZUM THEMA Hass im Netz: Auch Höppner sagt Moderation von Semperopernball ab

Der veranstaltende Verein Semper Opernball war massiv in die Kritik geraten, nachdem er den begleitenden St. Georgs-Orden an den autokratisch regierenden ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi vergeben hatte. "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers sagte ihre Moderation ab, Höppner sprang kurzfristig ein. Am Wochenende verkündete der Trägerverein auch deren Absage unter Verweis auf Hassbotschaften und Hetze, die der Moderatorin entgegengeschlagen seien.

ZUM THEMA Wegen Auszeichnung für Al-Sisi: Judith Rakers steigt bei Semperopernball aus

RND/epd