Nach Wendler-Skandal: Laura Müller meldet sich bei Instagram zurück

Regelmäßige Fotos und jede Menge Stories – so sieht normalerweise der Instagram-Alltag von Michael Wendlers Ehefrau Laura Müller aus. Doch seit der Schlagersänger am Donnerstag krude Verschwörungstheorien verbreitet und sein Aus als Juror bei DSDS bekannt gegeben hat, ist es ruhig um die 20-Jährige geworden. Bis jetzt. Denn die Influencerin hat sich in Form einer Instagram-Story bei ihren Followern zurückgemeldet.

Zugegeben, wirklich viel zu sehen gibt es in der Story nicht. Der rund fünfsekündige Clip zeigt eine Aufnahme des Pools ihres Hauses in ihrer Wahlheimat Cape Coral in Florida, in dem sie gemeinsam mit Ehemann Michael Wendler lebt. Und auch zu hören gibt es nicht allzu viel: Im Hintergrund zwitschern einige Vögel, Laura selbst spricht nicht in die Kamera.

© Quelle: www.instagram.com/lauramuellerofficial

Seit Michael Wendler am Donnerstagabend auf seinem Instagram-Kanal Verschwörungstheorien verbreitet hatte, zog Laura Müller sich in den sozialen Medien vorerst zurück. Im Gespräch mit Oliver Pocher in dessen Sendung “Gefährlich ehrlich” am Donnerstagabend sagte Wendler-Manager Markus Krampe, dass er die Karrieren von Michael Wendler und Laura für beendet hält. Laura Müller hat auf Instagram knapp 600.000 Follower.