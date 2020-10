Nach Wendler-Skandal: Diese Promis bieten sich als Ersatz für die DSDS Jury an

Anzeige

Krude Verschwörungstheorien, der Ausstieg aus der DSDS-Jury und jede Menge Ärger - das ist die bisherige traurige Bilanz nach dem Eklat um die Corona-Äußerungen von Schlagersänger Michael Wendler. Doch während sich viele fragen, was nur in den Wendler gefahren sei, stellen sich andere die Frage, wer seine Nachfolge als Juror in der diesjährigen Staffel von DSDS antreten wird.

Tatsächlich haben bereits einige Promis öffentlich bekannt gegeben, nicht ganz uninteressiert an einem Platz in der Jury der RTL-Castingshow zu sein.

DSDS-Rückkehr für Pietro Lombardi?

Er gewann im Jahr 2011 nicht nur DSDS, in den vergangenen zwei Jahren saß er auch in der Jury der Castingshow: Pietro Lombardi. Bereits in Oliver Pochers Live Show „Pocher – gefährlich ehrlich!“, die am Donnerstagabend nach dem Skandal um Michael Wendler gesendet wurde, zeigte Pietro Lombardi sich nicht abgeneigt, erneut Platz in der Jury zu nehmen. In einer Instagram-Story sagt Lombardi am Freitag: „Ich habe Dieter und RTL immer gesagt: Wenn man mich braucht, bin ich immer da. Ich bin durch DSDS der geworden, der ich heute bin. In meinen Augen: einmal DSDS, immer DSDS. Wenn es brennt, Lombardi ist da.“

Jimi Blue Ochsenknecht interessiert an Jury-Platz

Auch Jimi Blue Ochsenknecht (28) scheint Interesse an dem freigewordenen Platz neben Mike Singer in der DSDS-Jury zu haben. Der 28-Jährige forderte seine Follower am Freitagabend in seiner Insta-Story dazu auf, den letzten Post von Pop-Titan und Jury-Chef Dieter Bohlen zu kommentieren, wenn er ins Rennen für den Juroren-Stuhl geschickt werden solle. Offenbar ist Ochsenknecht in Sachen Moderation auf den Geschmack gekommen - erst vor wenigen Wochen moderierte er die Sendung „Love Island - Aftersun: Der Talk danach“.

Gülcan Kamps postet Bewerbungsrede auf Instagram

Bereits vor der Veröffentlichung des Videos, in dem Michael Wendler am Donnerstagabend Corona-Verschwörungstheorien verbreitete, brachte sich der ein oder andere Promi in Stellung, um eine mögliche Wendler-Nachfolge in der DSDS-Jury zu übernehmen. So auch Moderatorin Gülcan Kamps, die in einer Bewerbungsrede auf Instagram die Werbetrommel für sich rührte: "Liebes RTL-Team, mein Name ist Gülcan Kamps, ich bin 38 Jahre und lebe in Deutschland. Musik ist meine Leidenschaft, die ich viele Jahre als Moderatorin bei Viva ausgelebt habe. Außerdem pflastern eine wochenlange Top-Ten-Platzierung in den Charts und eine eigene Karaokeshow ‚Shibuya‘ meinen musikalischen Werdegang“, fährt die 38-Jährige fort.

Ob und wie RTL den vierten Platz der diesjährigen DSDS-Jury neu besetzen wird, bleibt weiter unklar. Der Sender hat sich diesbezüglich noch nicht geäußert.