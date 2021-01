Nach Twitter: Auch Facebook sperrt Donald Trump für 24 Stunden

Anzeige

Anzeige

Nach Twitter hat auch Facebook die offizielle Seite von US-Präsident Donald Trump im Anschluss an die gewaltsamen Proteste in Washington gesperrt. Grund seien Verstöße gegen die Richtlinien der Plattform.

„Wir haben zwei Richtlinienverstöße von Präsident Trumps Seite festgestellt, die zu einem 24-Stunden-Funktionsblock führen, was bedeutet, dass er während dieser Zeit nichts mehr auf der Plattform posten kann“, zitieren US-Medien aus einer Stellungnahme von Facebook.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Früher am Abend hatte Facebook bereits ein Video von Trump gelöscht. Der Konzern begründete die Löschung mit der Befürchtung, dass Trumps Botschaft zu weiterer Gewalt führen könnte.

Am Mittwochabend hatte auch Twitter das wichtigste Konto des amtierenden US-Präsidenten für zwölf Stunden gesperrt. Drei Tweets des Accounts @realDonaldTrump hätten „wiederholt und schwerwiegend“ gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen und müssten gelöscht werden, erklärte Twitter. Sollte Trump sie nicht entfernen, werde das Konto dauerhaft gesperrt bleiben, hieß es weiter.

Facebook entfernt Fotos und Videos von Kapitol-Angreifern

Anzeige

Facebook löscht außerdem Fotos und Videos von Anhängern Trumps aus dem von ihnen erstürmten Kapitol in Washington von der Plattform. Die Aufnahmen stellten eine Unterstützung krimineller Handlungen dar, was gegen die Regeln des Online-Netzwerks verstoße, erklärte Facebook in der Nacht zum Donnerstag.