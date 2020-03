Nach Trennung: So heiß war Luca Hännis Tanz bei “Let’s Dance”

Anzeige

In der vergangenen Staffel von “Let’s Dance” hatte Profi-Tänzerin Christina Luft mit Oliver Pocher einen prominenten Tanzpartner an ihrer Seite, der nicht unbedingt für seine fließenden und erotischen Bewegungen während der Performance bekannt war. Das ändert sich in der aktuellen Staffel, denn Sänger Luca Hänni bringt neben jeder Menge Hüftschwung auch Sex-Appeal mit.

Erst vor wenigen Tagen machte der 25-Jährige bekannt, dass er sich von seiner Freundin Michèle Affolter getrennt habe. Fans, die am Freitagabend vor den Bildschirmen jedoch einen Herzschmerz-Auftritt des Sängers erwartet hatten, sollten sich irren. Denn vielmehr legten Luca Hänni und Christina Luft eine sexy Performance einer feurigen Samba hin, die einmal mehr die Gerüchte um eine Affäre des Tanzpaares anheizte.

Samba ist Altersgruppe “18 plus”

Dass die Samba zu „Stayin’ Alive“ von den Bee Gees eher etwas für die Altersgruppe „18 plus“ sei, kündigten Hänni und Luft bereits im Einspieler an und versprachen: „Es wird schmutzig sexy!“ Damit sollten sie nicht zu viel versprochen haben – sowohl der Jury als auch dem Publikum gefiel der feurige Auftritt des Tanzpaares, woraufhin Luca und Christina in die nächste Runde der RTL-Tanzshow gewählt wurden.

