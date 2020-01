Nach Tod von Joseph Hannesschläger: ZDF ändert heute das Programm

Anzeige

Nach dem Tod des beliebten Schauspielers Joseph Hannesschläger ändert das ZDF am heutigen Dienstag kurzfristig sein Abendprogramm. Um 19.25 Uhr läuft noch einmal eine alte Folge von "Die Rosenheim-Cops". Der Fall hat den Titel "Der Bart muss weg" und ist die 17. Folge der 19. Staffel. Ursprünglich war die Folge "Beichte eines Toten" geplant, die sich nun auf den 28. Januar verschiebt.

Darum geht's in "Der Bart muss weg": Daniel Brugger, Eigentümer des neu eröffneten "Dannys Barber-Shop" und frisch gekürter Bayerischer Meister im "Beard Designing", wird am Morgen tot in seinem Laden aufgefunden. An Tatverdächtigen mangelt es Korbinian Hofer (Hannesschläger) und Sven Hansen (Igor Leftic) nicht. Dannys Ex-Chef hatte auf der Feier für einen Eklat gesorgt, Dannys Liebschaft sieht sich plötzlich Konkurrenz gegenüber und sein Vermieter fühlt sich übers Ohr gehauen...

Um 0.15 Uhr wird außerdem die Folge "Der Schein trügt" zusätzlich ins Programm aufgenommen.

RND/kiel