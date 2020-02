Nach Tod von Caroline Flack: Sender ITV lässt “Love Island” ausfallen

Anzeige

Anzeige

London. Nach dem Tod der Moderatorin Caroline Flack hat der Sender ITV am Sonntagabend auf die Ausstrahlung der Show “Love Island” verzichtet. Das sei aus Respekt gegenüber der Moderatorin und ihrer Familie geschehen. Flack wurde tot in ihrer Londoner Wohnung gefunden, die 40-Jährige hatte sich offenbar das Leben genommen, wie Daily Mail berichtet.

In einem Post auf dem Twitteraccount von “Love Island” heißt es: “Viele Leute bei ITV kannten Caroline sehr gut und hatten sie sehr gerne. Alle von uns sind am Boden zerstört.” Die Sendung am Montagabend solle im Gedenken an die ehemalige Moderatorin ausgestrahlt werden, es werde ein Tribut an Flack enthalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Caroline Flack stand ein Gerichtstermin bevor

Flack stand am 4. März ein Prozess bevor, weil sie im Dezember angeblich ihren Lebensgefährten, den Tennisspieler Lewis Burton, während eines Zwischenfalls in ihrer Londoner Wohnung angegriffen haben soll. Flack stritt die Vorwürfe ab. Die Beschuldigungen hatten zu Flacks Rücktritt als Gastgeberin von „Love Island“ zur Wintersaison geführt. Ersetzt wurde sie durch Laura Whitmore, wobei der Sender ITV betont hatte, dass die Tür für einen Rücktritt Flacks offenstünde.

Burton, mit dem Flack auch nach dem Zwischenfall wieder liiert gewesen war, nahm von der Moderatorin auf Instagram Abschied. Er postete ein Bild, das die beiden eng umschlungen zeigt, und schrieb dazu: “Mein Herz ist gebrochen, wir hatten etwas ganz Besonderes. Mir fehlen die Worte. Ich fühle so großen Schmerz, ich vermisse dich so sehr.” Dann verspricht er, nach ihrem Tod ihre Geschichte erzählen zu wollen: “Ich werde deine Stimme sein, Baby, ich verspreche es. Ich werde alle Fragen stellen, die du stellen wolltest, und werde alle Antworten bekommen. Nichts wird dich zurückbringen aber ich werde versuchen, dich jeden Tag stolz zu machen.”

Anzeige

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

Anzeige

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de

RND/lth