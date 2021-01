Nach Sturm aufs Kapitol: Elon Musk gibt Facebook-Chef Mark Zuckerberg Mitschuld

Anzeige

Nach den schweren Ausschreitungen von Trump-Anhängern im US-Kapitol ist für Elon Musk klar, wer und was Mitschuld an den Ereignissen trägt. Auf Twitter teilt der Tesla-Chef ein Meme, das Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in die Verantwortung zieht.

Domino-Effekt?

Auf dem Bild ist ein Mann zu sehen, der eine Reihe mit immer größer werdenden Dominosteinen zu Fall bringt. Der kleinste Dominostein steht dabei für eine Webseite, auf der man Frauen am Universitätscampus bewerten kann. Damit ist höchstwahrscheinlich die Seite „Facemash“ gemeint, die von Zuckerberg ursprünglich als Frauen-Bewertungsplattform gedacht war und von vielen Experten als Vorgänger von Facebook gesehen wird - Zuckerberg verneint das allerdings. Der größte Stein ist mit einem Screenshot eines Tweets bebildert, der die Randale in Washington beschreibt.

Laut dieses Memes habe Zuckerberg also einen Domino-Effekt ausgelöst, der die Ausschreitungen am Mittwoch zur Folge hatte. „Das nennt man einen Domino-Effekt“, schreibt Musk zu dem Meme. Der Facebook-Gründer Zuckerberg steht schon lange in der Kritik, Misinformation und Hass auf seiner Plattform zu dulden. Das Gleiche gilt für andere Social-Media-Plattformen, darunter den Dienst Twitter und seinen Erfinder Jack Dorsey.

Zuckerberg zog Konsequenzen

Auch US-Präsident Donald Trump teilte falsche Informationen auf seinem Facebook- und Twitter-Profil. Zuckerberg zog aus den Ereignissen am Kapitol Konsequenzen und verbannte den scheidenden US-Präsidenten bis auf Weiteres von seinen Plattformen, zu denen auch Instagram gehört. Mindestens in den verbleibenden zwei Wochen bis zum Amtsantritt von Nachfolger Joe Biden bleiben Trumps Facebeook- und Instagram-Accounts gesperrt. Trump habe gezeigt, dass er die Machtübergabe an Biden sabotieren wolle, schrieb Facebook-Gründer und Unternehmenschef Mark Zuckerberg zur Begründung.

Auch Twitter sperrte Trump, allerdings könnte er dort schnell wieder Zugang zu seinem Account bekommen. Dafür muss Trump zunächst zwei Tweets löschen. Dann beginnt ein Countdown von zwölf Stunden für eine Straf-Sperre. Handelt der Präsident nicht, droht Twitter mit einer dauerhaften Sperre.