Nach Sieg bei „Alles auf Freundschaft“: Mälzer und Sasha hauen Kohle in Kölner Kneipe raus

Köln. Nach ihrem Sieg bei „Alles auf Freundschaft“ (RTL) am Freitagabend gegen die beiden Feuerwehrkumpels Timo und Boris mussten TV-Koch Tim Mälzer und Sänger Sasha (48) innerhalb von 24 Stunden die Gewinnsumme von 100.000 Euro sinnvoll für andere einsetzen. Ihr erster Halt war in der „Flotte“ im Kölner Studentenviertel, wie RTL berichtet. Dort sagte Mälzer: „Weil wir in dieser Stadt so fantastisch willkommen geheißen wurden, haben wir gedacht: Wir geben einen Teil zurück. In dem Moment, wo wir hier durch die Tür raus sind, geht der Rest der Zeche des heutigen Abends auf uns.“

„Ich konnte es gar nicht glauben, weil wir wirklich so weit hinten lagen“, sagte Sasha über den überraschenden Sieg. „Das ist das Prinzip: Er hat performt. Gemeinsam freut man sich und hinten raus: Lucky Punch“, lautete Tim Mälzers Showbilanz. „Das Schönste an unserem Job ist, dass wir jetzt Leuten eine Freude machen können“, freute sich Sasha. Was sie mit der restlichen Kohle gemacht haben, sieht man dann am Sonntagabend bei der zweiten Folge von „Alles auf Freundschaft“.

RND/kiel