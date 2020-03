Nach Naidoos Rauswurf: Florian Silbereisen wird neuer DSDS-Juror

Anzeige

Köln. Was für eine Überraschung! Ausgerechnet Moderator und “Traumschiff”-Kapitän Florian Silbereisen steigt bei “Deutschland sucht den Superstar” (RTL) als neuer Juror ein. Das verriet Chefjuror Dieter Bohlen in einem Video bei Instagram. “Ich habe ja alles an den Wänden. Ich habe Goldene Schallplatten, ich habe Platinschallplatten. Was habe ich nicht? Silbereisen”, sagt er während er seinen Hund streichelt. Demnach soll Silbereisen in den verbliebenen drei Sendungen die Kandidaten bewerten.

Er tritt damit die Nachfolge von Sänger Xavier Naidoo an, der nach Veröffentlichung eines fremdenfeindlichen Videos aus der DSDS-Jury geflogen war.

RND/kiel