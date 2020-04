Nach Mobbing bei “Promis unter Palmen”: Sat.1 löscht Folge aus der Mediathek

Anzeige

Anzeige

Die stark kritisierte “Promis unter Palmen”-Folge, in der die drei Kandidaten Bastian Yotta, Carina Spack und Matthias Mangiapane ihre Mitbewohnerin Claudia Obert gemobbt haben, befindet sich nicht mehr in der Sat.1-Mediathek und auch nicht bei Joyn. Gegenüber DWDL.de bestätigte Sat.1, dass die Folge wegen eines “aktuellen Prüfverfahrens” offline genommen wurde. Laut dem Bericht handelt es sich hierbei um eine Überprüfung, die die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) eingeleitet hat.

Bis es eine Entscheidung der FSF gibt, wird die Folge laut DWDL.de wohl offline bleiben - das sei ein Standardprozess. Es sei möglich, dass der Verein die “Promis unter Palmen”-Folge nach der Überprüfung mit einer Altersbeschränkung versieht und sie dann wieder online gehen darf.

Sat.1 verteidigt “Promis unter Palmen”-Folge

Eine Sat.1-Sprecherin hatte sich am vergangenen Donnerstag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) folgendermaßen zu den Mobbing-Vorwürfen geäußert: „Während der gesamten Produktion in Thailand waren Betreuer und Psychologen vor Ort, die zu jeder Zeit von den Protagonisten kontaktiert werden konnten. [...] Wir schreiben den Promis nicht vor, wie sie sich als erwachsene Menschen zu verhalten haben. Wichtig ist: Kein Teilnehmer ist zu Schaden gekommen, die Sicherheit am Set war stets gewährleistet. Alle fertigen Sendungen sind außerdem vom Jugendschutz abgenommen worden.“

Anzeige

Nun verteidigte Wolfgang Link, neuer Vorstand Entertainment bei ProSiebenSat.1, die Folge erneut im DWDL.de-Interview: “Ist man mit ‘Promis unter Palmen’ bis an die Grenzen gegangen? Ja. Geht das Format zu weit? Nein”, sagt er darin. Das unmögliche Benehmen einiger Promis falle auch auf diese zurück. “Man darf gewisse Dinge nicht stehen lassen, aber das tun wir auch nicht. Die Zuschauer entwickeln sehr wohl ein Gefühl dafür, wer sich anständig verhält und wer nicht.”

“Promis unter Palmen”: Carina Spack hat Werbedeal verloren

Anzeige

Der Schauspieler und Anti-Mobbing-Trainer Carsten Stahl hat wegen des Mobbings in der Folge nach eigenen Angaben Anzeige gegen den Sender Sat.1 sowie die Produktionsfirma EndemolShine gestellt. Konsequenzen hat das Mobbing bereits für “Promis unter Palmen”-Teilnehmerin Carina Spack: Die 23-jährige Influencerin hat einen lukrativen Werbedeal für ihren Instagram-Account verloren.

RND/hsc