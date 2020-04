Nach Mobbing bei “Promis unter Palmen”: Jetzt rechtfertigen sich Desirée Nick, Bastian Yotta und Carina Spack

Anzeige

Vom Saulus zum Paulus: Wochenlang lieferten sich Entertainerin Desirée Nick und Boutiquebesitzerin Claudia Obert in der Show “Promis unter Palmen” (Sat.1) hässliche Wortgefechte und übelste Beschimpfungen. Sogar handgreiflich wurde die Nick gegenüber der Obert. Doch nun gibt sich Desirée Nick lammfromm, ganz so, als hätte es diese Streitereien nie gegeben.

Bei Facebook schrieb sie nun: "Ich habe gestern bei ‚Promis unter Palmen‘ erstmalig gesehen, wie die Truppe sich nach meinem Auszug Claudia gegenüber verhalten hat.“ Damit bezog sie sich auf die Mobbingaktion von Bastian Yotta, Carina Spack und Matthias Mangiapane gegen Claudia Obert. „Hätte ich gewusst, wie Claudia von dieser Gossen-GANG behandelt worden ist, hätte ich noch ganz andere Saiten aufgezogen!“

Ihren Dauerstreit mit Claudia Obert redete sie klein: „Fruchtbarer Streit erfordert allerhöchsten Respekt für den Gegner. (...) Ein reinigendes Gewitter hinterlässt Sauberkeit und Erfrischung.“ Aber was da gegen Claudia Obert ablief, habe in ihr “menschlichen Ekel ausgelöst”. Und weiter: "Gestern sah man eine primitive Horde unterbelichteter Mitläufer, die einem frauenverachtendem ‚Führer‘ und Schwachmaten, der sich als ‚Mentor‘ darstellt, in MENSCHENVERACHTENDER WEISE kollektiv gefolgt sind, sodass es mich persönlich an die dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte erinnert hat.“

Und was sagen die des Mobbing beschuldigten Kandidaten dazu? Carina Spack postete einen Text in ihrer Instagramstory: „Es ist einfach eine Extremsituation und ihr bekommt alle einen Zusammenschnitt aus mehreren Tagen in 1 ½ Stunden zu sehen.“ Auch Bastian Yotta bezog sich auf die Argumentation von Spack und fügt hinzu, dass sich keiner in dieser Show „perfekt verhält“. Sowohl Carina, als auch Yotta haben sich nach der Show wohl mit Claudia Obert ausgesprochen, alles sei wieder gut. Abschließend rieten die beiden ihren Fans, sich zu "entspannen“, da es sich bei „Promis unter Palmen“ nur um eine Show handle.

RND/kiel