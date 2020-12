Nach Kritik wegen missachteter Corona-Regeln bei „Verstehen Sie Spaß?“: Jetzt äußert sich der SWR

Anzeige

Anzeige

Eigentlich wollte Moderator Guido Cantz sich mit einer Weihnachtsfolge der Unterhaltungsshow „Verstehen Sie Spaß?“ am Samstag aus dem Jubiläumsjahr verabschieden. Eigentlich. Denn die ARD-Kultshow blickt nicht nur auf ein Jubiläums-, sondern ebenso auf ein Corona-Jahr zurück. Womit wir auch schon beim Thema wären. Denn mit Blick auf das Einhalten der Corona-Abstandsregeln verstehen die meisten Menschen keinen Spaß. So kam es, dass Rolf-Oliver Schwemer, dem Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein), bei der Sendung, die in München produziert wurde, gleich mehrere Szenen negativ aufgefallen waren.

Wie zunächst die „Kieler Nachrichten“ berichteten, wandte sich der Politiker mit einem Brief an den ARD-Chef und kritisierte den nicht coronakonformen Umgang mit Abstandsregeln und Co. während der Sendung. Seiner Ansicht nach hätten die öffentlich-rechtlichen Sender eine große Verantwortung: „In einer Zeit, in der die Infektions- und Todeszahlen von einem Höchststand zum nächsten eilen, empfinde ich das weder als spaßig noch als mutig“, schrieb Schwemer der Zeitung zufolge in seinem offenen Brief. Der Umgang am Samstagabend sei „verantwortungslos“ gewesen. Eine Antwort habe der Politiker bis Montagmittag nicht erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

SWR bedauert falschen Eindruck, der erweckt wurde

Auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) äußerte sich am Dienstag der Südwestrundfunk (SWR), der „Verstehen Sie Spaß?“ produziert. In einem Schreiben bestätigt der Sender, dass die Sicherheitsabstände tatsächlich für einige Momente nicht regelkonform eingehalten wurden. In einem Schreiben heißt es: „Richtig ist, dass bei der Sendung vom 19.12.2020 die gebotenen Abstände für kurze Momente nicht eingehalten wurden. Dies war jedoch nicht geplant, sondern beruhte auf spontanen Handlungen der Mitwirkenden. Der Moderator Guido Cantz hat noch während der Sendung darauf hingewiesen, dass alle Beteiligten negativ auf eine Corona-Infektion getestet sind. Wir verstehen jedoch, dass der Eindruck entstehen konnte, wir würden sorglos mit den Hygieneschutzmaßnahmen und der Gesundheit der Mitwirkenden umgehen. Dies bedauern wir sehr, denn dies trifft nicht zu.“

Der SWR weist darauf hin, dass im Rahmen der Produktionen ein umfassendes Hygienekonzept vorliegt, das strikt eingehalten werde. Dennoch nehme der Sender die Kritik an der Sendung „zum Anlass, künftig noch stärker darauf zu achten, dass alle Mitwirkenden sich an das Abstandsgebot halten, da ansonsten unnötige Irritationen entstehen können.“