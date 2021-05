Nach Kritik: ARD löscht Twitter-Kommentar zu Baerbocks Bildung

Anzeige

Anzeige

Berlin. Nach Kritik im Netz hat die ARD einen Twitter-Kommentar zum Bildungsstand der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock entfernt. Das Erste Deutsche Fernsehen teilte am Montag auf Anfrage zur Löschung mit: „Wir haben unsere Antwort vom 1. Mai auf den Tweet zur Bildung von Politikern gelöscht, weil sie nichts mit dem Programm des Ersten zu tun hat. Wir bitten um Entschuldigung.“

Der Tweet war vom Account des Ersten verschickt worden. Er bezog sich direkt auf einen User-Kommentar zu einem Ausschnitt der Talkshow von Sandra Maischberger der vergangenen Woche, in dem es um Baerbock ging. Die Sequenz hatte Maischberger gepostet, die Sendung wurde im Ersten ausgestrahlt. Der User schrieb, bei den Grünen würden politische Ämter auch ohne Allgemeinbildung besetzt. Das Erste schaltete sich dann so ein: „Wie kommen Sie dazu, dass Frau Baerbock nicht gebildet ist? Schauen Sie sich die Ausbildung der Frau an. Wenn das keine Bildung ist ...“

Anzeige

Der Tweet löste zum Teil Kritik aus, darunter von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Die CDU-Politikerin twitterte: „Die Bundesgeschäftsstelle der Grünen hätte nicht besser antworten können.“ Klöckner zog damit ihrerseits auch teilweise Kritik auf sich.