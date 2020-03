Nach Krebserkrankung: Carsten Maschmeyer steht wieder vor der Kamera

Anzeige

Vor fünf Wochen teilte Unternehmer Carsten Maschmeyer überraschend mit, dass er an weißem Hautkrebs erkrankt sei. Der Mann von Schauspieler Veronica Ferres schrieb damals in einer Pressemitteilung: “Vor wenigen Tagen wurde ich operiert, die OP verlief gut. Alles Bösartige im guten Gewerbe wurde komplett entfernt. Es gibt keine Metastasen.”

Seine beruflichen Termine, worunter auch der Dreh für die neue Staffel “Höhle der Löwen” fiel, musste Maschmeyer erst einmal verschieben. Nun hat er laut “Bild” am Mittwoch sein Comeback in der TV-Show gegeben, steht wieder mit Kollegen wie Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel vor der Kamera. Zu “Bild” sagte der Unternehmer: „Zusätzlich zu meiner Aufgabe bei ‘Die Höhle der Löwen’ mische ich mich wieder in die Geschäfte ein – und kommuniziere vom heimischen Schreibtisch aus mit meinem Team und den Gründern.“ Von Zuhause arbeiten ist für Maschmeyer nichts Neues: „In vielen unserer Startups sind Homeoffice und flexible Arbeitszeiten längst Normalität. Wichtig ist dabei nur, dass die Arbeit erfolgreich erledigt wird und gute Ideen entstehen. Wo und wann das passiert, ist zweitrangig.“

RND/lob