Nach Abschied beim „heute journal“: Claus Kleber will weiter Dokus drehen

Mainz. Der Journalist Claus Kleber will nach seiner Zeit als ZDF-„heute journal“-Moderator weiter arbeiten und Dokumentationen drehen. Der 66-Jährige sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Was unbedingt weitergehen soll, sind die Dokumentationen, die mir von Anfang an am Herzen lagen.“ In den vergangenen Jahren hatte Kleber immer wieder Doku-Reisen gemacht und große Themen wie Hunger in der Welt oder die Digitalisierung behandelt.

„Die Geschichten habe ich immer in den Kalender gezwängt, auch wenn ich überhaupt keine Zeit dafür hatte. Das wird hoffentlich anders, leichter.“ Auf die Frage, ob Kleber die Dokus dann beim ZDF zeigen werde, sagte er: „Wenn das ZDF sie haben will, sicher.“

Kleber moderiert am 30. Dezember sein letztes „heute journal“

Kleber moderiert am 30. Dezember seine letzte „heute journal“-Sendung. Er war fast 20 Jahre lang das Gesicht der ZDF-Hauptnachrichtensendung.