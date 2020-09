Nach Ende bei der “Tagesschau”: Diese Pläne hat Jan Hofer

Anzeige

Ende des Jahres geht Jan Hofer nach 35 Jahren bei der “Tagesschau” in Rente. In einem Interview mit der “Bild am Sonntag” hat der 70-Jährige nun erzählt, dass sein Sohn Henry ein Grund war, nicht mehr täglich vor der Kamera stehen zu wollen: “Ich freue mich wirklich unbändig, bald mehr Zeit mit ihm verbringen zu können und einfach dazu sein. Ich hab das oft gemerkt, dass er, wenn ich ihn durch den Schichtdienst tagelang nicht gesehen habe, immer unheimlich kuschelig war und ständig an mir hing.”

Hofers jüngster Sohn, den er mit Ehefrau Phong Lan hat, kommt im nächsten Jahr in die Schule. Da wolle er für Henry da sein, so Hofer zur “BamS”: “In dieser wichtigen Zeit möchte ich ihn aktiv begleiten und ein guter Ansprechpartner für all seine Fragen sein.” Außerdem wolle sich Hofer mal wieder mit Freunden treffen, die er lange nicht gesehen habe und Segeln gehen.

Die Entscheidung, Ende des Jahres aufhören zu wollen, sei in der Hochphase der Corona-Zeit gefallen, so Hofer zur “Bams”: “So schwer der Lockdown natürlich war, so wuchs bei mir in dieser Zeit der große Wunsch, bald ausgiebig Zeit mit meiner Familie zu verbringen.”