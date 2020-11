Nach dem Sommerhaus ist vor der „#CoupleChallenge“: TV Now startet neues Reality-TV-Format

Anzeige

Anzeige

Wer nach der fragwürdigen Mobbing-Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ noch nicht genug von Reality-TV-Formaten hat, bei denen sich Paare gegenseitig bezanken, der kann aufatmen: Der RTL-Streamingdienst TV Now kündigt die neue Show „#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“ an. Dabei stellen sich laut RTL „sieben Paare der härtesten Herausforderung ihres Lebens“. Vier Pärchenteams und drei Freundeteams kämpfen und streiten um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Wer allerdings auf wirklich bekannte Gesichter hofft, wird enttäuscht.

Dass es keine (vermeintlichen) „Stars“ wie beim Sommerhaus sind, die da antreten, räumt selbst der Sender mehr oder weniger ein: „Einige haben bereits TV-Erfahrung, andere kennen ihre Fans vor allem aus den sozialen Netzwerken“, heißt es in der Mitteilung. Dabei sind demnach das Pärchenteam Marcel Dähne (Youtube-Channel „KsFreakWhatElse“) und Lisa Weinberger, das Freundeteam Martin Angelo und Dominic Smith (beide bekannt aus „Prince Charming“), das Pärchenteam Christina Dimitriou („Temptation Island“, „Ex on the Beach“) und Aleks Petrovic („Love Island“, „Are you the one“, „Ex on the Beach“), das Freundinnenteam Anna Orlova („Take me out“) und Tatiana Corrado Rahimkhan (beide auf Tiktok unterwegs), das Pärchenteam Siria Campanozzi und Davide Tolone („Temptation Island“), das Pärchenteam Daniele Negroni („DSDS“, „Dschungelcamp“) und Laura Steinert sowie das Freundinnenteam Melody Haase („DSDS“, „Adam sucht Eva“) und Xenia Prinzessin von Sachsen („Sommerhaus der Stars“).

Kandidaten wohnen in Campingzelten

Die Kandidaten verbringen laut RTL gemeinsam Tag und Nacht in großen Camping-Zelten an einem Bergsee. Gemeinsam erspielen sich die Teams in diversen Challenges ihr Preisgeld, das am Ende aber komplett an ein Paar geht.

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

TV Now zeigt insgesamt zehn Folgen von „#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“ ab dem 8. Dezember immer dienstags.