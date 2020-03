Nach dem “Bachelor”-Finale: Das sagen Diana und Wioleta zum Liebes-Aus

Anzeige

In einem Video, das “RTL” online veröffentlicht hat, sprechen die beiden Finalistinnen Diana und Wioleta darüber, wie es war, im Finale nicht die letzte Rose von “Bachelor” Sebastian Preuss bekommen zu haben. “Ich habe natürlich noch einige Tage und Wochen darüber nachgedacht, dass es schade ist”, erklärte Diana, die immer wieder mal auf dem Instagram-Profil von Sebastian vorbeischaute. Im Interview mit Moderatorin Frauke Ludowig, das nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde, verriet Wioleta außerdem: “Man lebt in so einer Blase. Das Abenteuer startet, wenn man aus diesem Auto steigt und dann ist man in einer komplett anderen Welt. Man denkt dort immer nur über Sebastian nach.”

Als sie die letzte Rose nicht bekommen habe, sei diese Blase aber sofort zerplatzt, erklärte Wioleta. "Ich hatte das Gefühl, wieder zurück in meinem Leben zu sein. Ich führe jetzt meinen Alltag wieder: Ich habe einen tollen Job und liebe den. Es kam daher schnell die Vorfreude auf Zuhause, auf meine Freunde, meine Familie, auf meinen Hund.”

RND/kiel

