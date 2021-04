Nach #allesdichtmachen-Video: Jan Josef Liefers kurzfristig in „3nach9“-Talkshow zu Gast

Anzeige

Unter dem Hashtag #allesdichtmachen haben rund 50 Schauspieler und Schauspielerinnen mit satirischen Videos gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Das löste viel Kritik aus – und wurde unter anderem von Rechten und Querdenkern unterstützt. Seitdem haben sich auch einige der beteiligten Schauspieler und Schauspielerinnen noch mal zu der Aktion geäußert. Heike Makatsch, Meret Becker und Ken Duken haben sich beispielsweise im Nachhinein davon distanziert und ihr Video entweder bereits gelöscht oder die Löschung in Auftrag gegeben. Der beteiligte „Tatort“-Schauspieler Jan Josef Liefers hingegen hat das Video auf Twitter verteidigt.

„Ich setze mich kritisch mit den Entscheidungen meiner Regierung zu Sars-CoV-2 und Covid 19 auseinander“, schrieb der Schauspieler, „besonders wegen der in Kauf genommenen Verluste in Kultur und Kunst und der Veranstaltungsbranche.“ Sein Video solle ein „ironischer Kommentar über Prioritäten von Medien“ sein. Gegen die Vereinnahmung durch AfD, Rechtsradikale, Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker für seine Teilnahme wehrte Liefers sich: „Eine da hinein orakelte, aufkeimende Nähe zu ‚Querdenkern‘ und Ähnlichen weise ich glasklar zurück“, war in einem der Tweets zu lesen.

Auch dieses Statement sorgte zum Teil für Kritik. Sich noch mal zu dem Thema äußern wird er nun in der Radio-Bremen-Talkshow „3nach9″ an diesem Freitagabend (23. April) ab 22 Uhr. Er wurde spontan in die Sendung eingeladen, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. „Seit gestern wird im Internet heiß diskutiert: Mehr als 50 deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler haben unter dem Hashtag #allesdichtmachen Videos gepostet, in denen sie sich zu den aktuellen Corona-Maßnahmen äußern. Kritisch, und vor allem: ironisch sollte es sein. Aber viele finden diese Aktion überhaupt nicht ironisch – sondern eher gefährlich. Wir freuen uns auf das Gespräch mit einem der Teilnehmenden: Jan Josef Liefers“, heißt es dort.

Weitere Gäste in der Sendung

Ebenfalls in die Sendung eingeladen, allerdings zu anderen Themen, sind CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, Autor Sebastian Fitzek, Sopranistin Edda Moser, Moderator Johannes B. Kerner, Ärztin Dr. Lisa Federle und Meeresbiologe, Fotograf und Forschungstaucher Robert Marc Lehmann.