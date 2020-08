MTV Video Music Awards in New York City: Das ist Moderatorin Keke Palmer

Anzeige

New York City. Nicki Minaj, Katy Perry, Miley Cyrus: In den vergangenen Jahren wurden die Video Music Awards immer wieder von weltweit bekannten und erfolgreichen Musikerinnen moderiert. In diesem Jahr führte Keke Palmer durch die Verleihung – die 27-Jährige gilt zumindest in Europa bislang noch eher als Geheimtipp.

Dabei ist Palmer in der US-amerikanischen Popkultur keine Unbekannte: Seit ihrer Kindheit ist die in Harvey (Illinois) Geborene in der Entertainmentindustrie aktiv.

Erste Hauptrolle mit 12 Jahren

Ihre erste Hauptrolle drehte sie schon mit 12 Jahren an der Seite der Schauspielstars Laurence Fishburne und Angela Bassett im Dramafilm “Akeelah ist die Größte”. Darin spielte sie eine Elfjährige, die an einem renommierten Buchstabierwettbewerb teilnimmt. Der Film war für zahlreiche Preise nominiert, darunter auch für die “Black Entertainment Television Awards”.

Preisverdächtige Filme mit J.Lo

Doch Film ist nicht ihr einziges Talent, Palmer macht auch Musik. Nur kurze Zeit nach ”Akeelah ist die Größte” veröffentlichte sie im Jahr 2007 ihr erstes und bisher einziges Album “So Uncool”. Seitdem folgten immer wieder Singles und Mixtapes, die Palmer für die Soundtracks ihrer Film- und TV-Projekte aufnahm.

Jüngst spielte Palmer in der Netflix-Actionserie “Berlin Station” über eine Station des US-amerikanischen Geheimdienstes in der deutschen Hauptstadt mit. Außerdem stellte sie die Stripperin Mercedes im Hollywood-Film “Hustlers” da. Der Film wurde von Superstar Jennifer Lopez produziert, die 51-Jährige nahm darin auch die Hauptrolle ein und bekam eine Golben-Globe-Nominierung.

Moderatorin einer Morningshow

Die 27-Jährige Palmer ist bekannt für ihre Vielseitigkeit. Im Interview mit der Entertainmentseite “The Hollywood Reporter” sagte sie im August: “Wenn ich mich nach Schauspielerei fühle, dann kommt sie zu mir. Wenn ich mich lieber auf die Musik konzentrieren möchte, dann passiert das auch. Ich versuche nichts zu erzwingen. Ich folge der Welle.” Von August 2019 bis März diesen Jahres war sie Fernsehmoderatorin beim US-Sender ABC. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen Sara Haines und Michael Strahan moderierte sie die Entertainmentshow “Good Morning America: Strahan, Sara & Keke”. Im Zuge der Corona-Krise wurde die Sendung allerdings durch einen Nachrichtensegment ersetzt. Dennoch war die Morgensendung wohl die beste Übung für ihre Moderation der MTV Video Music Awards.