“Mord mit Aussicht” und der unerfüllte Traum von einer Fortsetzung

Anzeige

Anzeige

Köln. Mit der ARD-Serie “Mord mit Aussicht” ist es ein bisschen wie mit einer komplizierten Freundschaft. Eine Freundschaft, die zwar nie offiziell beendet wird, aber trotzdem irgendwann im Sande verläuft. Oder wie der Mitarbeiter eines Großunternehmens, der morgens an der Stempeluhr eincheckt, aber nie wieder auscheckt. Oder wie ein Computer, der nach Feierabend einfach nicht abgeschaltet wird und sinnlos weiter rechnet, wartend auf den nächsten Einsatz. Oder wie ein Hund, der an eine Laterne gebunden wird und auf sein Herrchen wartet, das aber nie zurück kommt.

Genauso ist es mit “Mord mit Aussicht”. Eine Serie, die zwar nie offiziell beendet, aber auch nie fortgeführt wurde. “Kreative Pause” steht seit 2015 auf der Website zur Serie bei der ARD. Nach “langen intensiven Beratungen mit dem gesamten Team” hätten “Redaktion, Produktion und Protagonisten gemeinsam beschlossen, eine kreative Pause einzulegen, um anschließend umso stärker zurückzukommen”, heißt es da auf grün-braunem Untergrund. “Eine Zäsur also, kein Ende.”

Nach dem Film war Schluss

Dass die herrlich skurrilen Geschichten um Eifel-Ermittlerin Sophie Haas aber jemals zurückkommen werden, daran glauben Fans heute, fünf Jahre später, kaum noch. Seit Jahren hört man nichts, was auch nur ansatzweise auf eine Fortsetzung hindeutet. Selbst Internet-Petitionen haben nichts gebracht.

Darsteller der Serie versuchten immerhin zeitweise den Eindruck zu erwecken, dass es noch Hoffnung geben könnte. 2017 beispielsweise sagte Hauptdarstellerin Caroline Peters der dpa, sie könne sich “gut vorstellen, dass weitere Specials in Spielfilmlänge zu der Serie gedreht werden.” Eine weitere Staffel mit 13 Folgen sei zwar zeitlich schwierig - aber einen Film würde sie sich sogar “sehr wünschen”. Gedreht wurde so ein Film bis heute nicht.

ZUM THEMA Phänomen Comfort Binging: Warum wir Lieblingsserien immer wieder schauen

Anzeige

Kein platter Schmunzelkrimi

Dabei fing alles so gut an: Im Februar 2008 wird “Mord mit Aussicht” erstmals in der ARD ausgestrahlt, und trotz einigermaßen mauer Einschaltquoten fortgesetzt. Ab 2010 entwickelt sich die Serie mit neuen Folgen schließlich zum Quotenhit mit teils 17,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Eigentlich fast erstauntlich, wenn man bedenkt, was sonst so auf den Hauptsendeplätzen der ARD läuft.

Anzeige

“Mord mit Aussicht” ist nämlich kein plätschernder Schmunzelkrimi für die breite Masse, wie etwa der Münsteraner “Tatort”. “Mord mit Aussicht” ist eine bis ins Detail ausgearbeitete Sozialstudie über das Leben auf dem Dorf. Kein plattes Gag-Feuerwerk, sondern eine Serie mit Zwischentönen, Sozialkritik und feinem Humor, der nicht zuletzt vom grandiosen Slapstick-Einlagen der Protagonisten lebt - übrigens fast allesamt Theater-Schauspieler.

Die Serie handelt von der Polizeibeamtin Sophie Haas (Caroline Peters), die wegen eines Fehltritts von Köln in die Eifel versetzt wird. Hier kommt es dann zum unvermeidbaren Culture Clash: Statt eines schicken Großstadt-Büros erwartet Haas eine runzelige Dorf-Wache, in der einmal am Tag das Telefon klingelt - und das auch nur, wenn mal wieder des Nachbarns Rammler verschwunden ist. Haas’ Kollegen Dietmar Schäffer (Bjarne Mädel) und Bärbel Schmied (Meike Droste) sind nicht weniger wunderlich - gleiches gilt für Schäffers Frau Heike, die er liebevoll “Muschi” nennt, und die durch ihren Dorftratsch immer wieder die Ermittlungen behindert.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Teils autobiografisch

Wer Dorfkind ist, muss “Mord mit Aussicht” lieben. Es ist tatsächlich alles so fürchterlich, wie dort im Fernsehen gezeigt wird. Und gleichzeitig auch so liebenswert. Der Dorftratsch im Feinkostgeschäft von Frau Runkelbach, die langweilige Einöde in der doch eigentlich so wundervollen Eifel-Landschaft, die latente Aggressivität gegen all das, was neu und anders ist.

Und obwohl die Provinz bei “Mord mit Aussicht” ganz schön ihr Fett weg bekam, so blieben die Macher trotzdem immer fair. Das ist zum Beispiel diese eine Szene, in der Polizistin Bärbel ihr Coming-Out hat, und ausgerechnet Tratschtante Heike “Muschi” Schäffer sie ohne zu zögern dabei unterstützt.

Anzeige

Der Feinsinn dieser Serie dürfte nicht zuletzt auch auf die Macher hinter den Kulissen zurückzuführen sein. Erfinderin und Autorin ist Marie Reiners, die selbst Teilzeit in der Eifel und Teilzeit in Köln lebt - die Geschichte von Ermittlerin Sophie Haas ist also mindestens teilweise autobiografisch. “Ich liebe die Eifel sehr und fand, dass sie bis dahin im Fernsehen völlig unterrepräsentiert war. Hier gibt es einen Mikrokosmos, den ich erleben konnte, ich kam ja von außen und hatte einen anderen Blick darauf als vielleicht Menschen, die immer hier gelebt haben”, sagte sie einst dem “Bonner Generalanzeiger”.

Vernichtende Kritiken für dritte Staffel

Regie führte zumindest bei den ersten Folgen der Serie Arne Feldhusen, der unter anderem mit Produktionen wie “Stromberg” oder “Der Tatortreiniger” bekannt wurde. Auch seine Handschrift entdeckt man bei “Mord mit Aussicht”.

Reiners und Feldhusen verließen die Serie später, was sich auch in jüngeren Folgen der Serie bemerkbar macht. Der Fernsehkritiker Hans Hoff urteilte 2014, die dritte Staffel von “Mord mit Aussicht” sei inzwischen nicht mehr als ein “belangloser Schmunzelkrimi”.

“Niemand will in Mord mit Aussicht mehr ernst genommen werden. Alles wirkt, als gehe es nur noch um den nächsten Gag, nicht mehr um das Große und Ganze. Was als Sittenporträt ländlicher Bürgerlichkeit startete und seine Würze bekam durch die aus der Großstadt hereinschneiende Kommissarin, ist verkommen zum Komödienstadl, der nur noch die schnelle Herstellung des größtmöglichen Klamauks zum Ziel hat”, kritisierte Hoff. Die Liebe zum Detail fehle, der Wille zum hintergründigen Witz auch. Die Serie sei “auf dem Niveau der unerträglich belanglosen Heiter bis tödlich-Schmunzelkrimis vom Lande” angekommen.”

Anzeige

Bjarne Mädel übt Kritik

Nach Staffel drei folgte dann auch nicht mehr viel, nur ein 90-minütiger Spielfilm, der bis heute (wie auch die gesamte Serie) auf Streaminganbietern wie Netflix oder Amazon Prime Video zu finden ist. Und die Ankündigung der angeblichen “Kreativpause”.

Gut möglich, dass die ARD eine gewisse Mitschuld am unwürdigen Ende der Serie trägt. Schauspieler Bjarne Mädel hatte schon damals deutliche Kritik geübt. “Die eigentliche Arbeit eines Schauspielers ist es, kreativ zu sein, aber da kommt man kaum noch zu. Man liefert nur noch ab. Deshalb will ich das auch nicht mehr”, sagte Mädel 2014 im Interview mit der “Süddeutschen Zeitung”. Die Drehtage der Serie seien zuvor hart gekürzt worden. Gerade mal achteinhalb Tage blieben Schauspielern und Team demnach pro Folge übrig.

Auch sonst war die ARD nicht gerade sorgsam mit ihrer Erfolgsproduktion umgegangen: Fans mussten teilweise bis zu zwei Jahre warten, bis nach einer Staffel neue Folgen ausgestrahlt wurden. Zeitweise wurde die Serie sogar im ARD-Vorabend wiederholt, was Mädel ebenfalls sauer aufstieß: “Ich habe nicht für eine Vorabendserie unterschrieben”, so der Schauspieler damals. Angeblich sei der Schauspieler deshalb auch aus der Serie ausgestiegen, lauteten damals die Schlagzeilen. In der “Harald Schmidt-Show” allerdings relativierte Mädel die Berichte später.

Wird es jemals weiter gehen?

Der Fall erinnert eine andere Serie, die jedoch nach langer Auszeit noch ein Happy-End fand: “Pastewka”. Auch sie fand im Jahr 2014 ein jähes Ende, nachdem der Privatsender Sat.1 keine neuen Folgen mehr produzieren wollte.

Doch die Serie von und mit Comedian Bastian Pastewka entwickelte sich später zum Streaming-Hit - und Amazon sicherte sich die Rechte, um die Geschichte würdevoll zu Ende zu erzählen. Im RND-Interview bestätigen einige der Schauspieler im Januar, dass sich die Arbeitsbedingungen mit dem Wechsel zu Amazon teils deutlich verbessert hätten. Vielleicht auch eine Comeback-Möglichkeit für “Mord mit Aussicht”?

Beim für die Sendung zuständigen WDR jedenfalls war auf RND-Anfrage nichts Konkretes zu einem möglichen Comeback zu erfahren. Auch das Management von Hauptdarstellerin Caroline Peters hält sich auf Anfrage bedeckt. Für Fans bedeutet das also weiterhin: ausharren. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Dieser Artikel ist Teil des neuen RND-Seriennewsletters. Sie wollen auch in Erinnerungen schwelgen und über die wichtigsten Neuerscheinungen informiert werden? Dann abonnieren Sie unser Stream-Team hier.