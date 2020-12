Mord in die Sandalen geschoben – die Historienserie „Romulus“

Anzeige

Anzeige

Die Welt längst vergangener Zivilisationen hat aus fiktionaler Sicht einen schauwertigen Vorteil: Obwohl der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, wirkt alles authentisch. Über den Ursprung des Römischen Reiches zum Beispiel ist wenig bekannt. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb wirkt die Magenta-Serie „Romulus“ wie historisches Reenactment auf ZDF Info – nur ohne Zeitzeugen, also irgendwie glaubhaft.

Im achten Jahrhundert vor Christus wird der Sagenkönig Numitor abgesetzt, weil er dem Bund latinischer Stämme am Tiber nicht den ersehnten Regen brachte. Als Thronfolger sind seine Zwillingssöhne Yemus und Enitos vorgesehen. Dann aber tötet Numitors Bruder Letzteren und schiebt es Ersterem in die Sandalen, um mithilfe intriganter Priesterinnen an die Macht zu kommen. So beginnt ein blutiges Ränkespiel im Feuerschein der Eisenzeit, das dramaturgisch an „Game of Thrones“ erinnert, optisch an „Britannia“ und sprachlich an „Barbaren“ – wird im italienischen Original doch Altlatein geredet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Um die Historie geht es Showrunner Matteo Rovere sowieso nur am Rande. Wichtiger sind opulente Gemetzel bildhübscher Boys mit rasierter Brust, die blitzsaubere Girls im Kampf gegen Fieslinge erobern. Klingt nach „The Fast and the Furious“ im Ein-PS-Zeitalter? Ist es auch. Zugleich aber steckt darin unterhaltsames Popcornfernsehen für Historytainment-Fans.

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Kleiner Tipp: im Original gucken. Auch wenn man nichts versteht – die Synchronisation grenzt fast an Körperverletzung. Und die Bilder sprechen ohnehin für sich.

Anzeige

„Romulus“, bei Magenta TV, zehn Episoden, von Matteo Rovere, mit Andrea Arcangeli, Marianna Fontana (streambar ab 1. Januar)