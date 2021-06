„Scherzer“ statt „Schrecker“: Bei Disney+ kommt die Serie zur Monster AG

Anzeige

Anzeige

Das Böse kommt auf leisen Sohlen. Nachts dringen Monster in die Welt, sie grollen im Wandschrank, kratzen am Bettgestell. Den Besuchten zerspringt das Herz im Leib, sie schreien und – zzzzuuuuuupp! – wieder fließt ein wenig Angstenergie nach Monstropolis.Von hier aus fallen die sogenannten „Schrecker“ zur Stromgewinnung in die Kinderzimmer der Menschenwelt ein – bis die beiden Monsterkumpels Sully (Typ: blaugrüner Yeti) und Mike (Typ: einäugige Kugel) sich mit einem Menschenmädchen anfreunden, einem Komplott und einer Wahrheit auf die Spur kommen. Die Moral von der Geschicht‘: Freundschaft beweist sich nur in harten Zeiten. Vor allem aber: Es gibt nichts Stärkeres auf der Welt als das Lachen.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

„Monsters at Work“: Neue Monster-AG Serie startet am 7. Juli bei Disney+

Anzeige

Das war jedenfalls das Happy End des Pixar-Kultfilms „Die Monster AG“, den Pete Docter 2001 inszenierte. 2013 folgte das Prequel „Die Monster-Uni“. Und demnächst startet beim Streamingportal Disney+ weltweit die erste Pixar-Serie überhaupt – „Monsters at Work“ (Monster bei der Arbeit). Im Mittelpunkt steht der frisch auf der Hochschule zum „Schrecker“ ausgebildete Tylor Tuskmon, der am Tag nach Mikes und Sullys Revolution entdeckt, dass er sich angesichts der neuen Bedeutung des Lachens in der Monsterstadt (zehnmal mehr Energie kann gewonnen werden als durch Angstschreie) wohl oder übel zum „Scherzer“ umschulen lassen muss.

„Monsters at Work“ - Offizieller Trailer

Beim Streaming-Auftritt der Monster dürfen neben vielen bekannten Figuren die Helden der beiden Filme nicht fehlen. Mike und Sully bitten ab 7. Juli immer mittwochs nach Monstropolis.